Šutaj Eštok: Premiérovi ako skúsenému politikovi radiť nemusí. Jednej veci však nerozumie

Michaela Olexová
TASR
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nerozumie, prečo Slovensko podmieňuje podporu predĺženia ruských sankcií vyradením dvoch ruských podnikateľov zo sankčného zoznamu EÚ. Od ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD) bude žiadať vysvetlenie. Myslí si, že pri otázke podpory sankcií by mali byť na prvom mieste záujmy SR.

Predseda opozičného KDH a poslanec Národnej rady (NR) SR Milan Majerský zdôraznil, že EÚ a NATO sú pre Slovensko bezpečný priestor. Vládu kritizuje, že odmieta komunitu a prikláňa sa na stranu Ruska. Sankcie by podľa neho mali platiť, pretože predstavujú dlhodobý bezpečnostný záujem občanov SR. Uviedli to v relácii Sobotné dialógy STVR.

„Mňa to trošku vyrušilo, pretože som nechápal, prečo sme podmienili tú blokáciu ruských sankcií odblokovaním zo sankčných zoznamov dvoch bohatých ruských podnikateľov. To určite budeme chcieť vysvetlenie od ministra zahraničných vecí, pretože tomuto nerozumieme. Na prvom mieste majú byť národnoštátne záujmy. A ak táto blokácia sankcií pomôže slovenskej ekonomike, pokojne nech sú sankcie ďalej, ale ja mám pocit, že je to práve naopak,“ povedal Šutaj Eštok.

Dodal, že rozhodnutie o podpore sankcií je na rezorte diplomacie a premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), ktorému ako skúsenému politikovi podľa svojich slov nemusí radiť.

Majerský postoj vlády v tejto veci skritizoval. „My sme si raz dali záväzok, že chceme patriť do Európskej únie a NATO. Je to naša ekonomická bezpečnosť, je to naša bezpečnosť v rámci akéhokoľvek ohrozenia. A my zrazu sa ideme utiekať častokrát aj vyjadreniami, aj skutkami práve do Moskvy. Tak s týmto KDH nikdy nebude súhlasiť a tieto sankcie majú jednoznačne platiť. A v tom je dlhodobý, a tu zdôrazňujem, dlhodobý bezpečnostný záujem našich obyvateľov,“ skonštatoval.

Líder KDH: Fico a spol. ničia Slovensko

V diskusii sa dotkli aj otázky možnej budúcej povolebnej spolupráce. Líder KDH uviedol, že „Fico a spol.“ ničia Slovensko. Nevie si predstaviť sedieť po boku politikov strany Hlas-SD. Zdôraznil tiež, že KDH má „červené čiary“ v hodnotových otázkach.

„Nebudeme súhlasiť so žiadnymi hodnotovými experimentami,“ uviedol s tým, že ide o jasný postoj bez ohľadu na to, o akú politickú stranu by išlo. Šutaj Eštok si nevie pri súčasnom hodnotovom nastavení PS predstaviť s hnutím akýkoľvek prienik. Možná spolupráca Hlasu-SD a KDH je podľa jeho slov na rozhodnutí KDH.

Predseda koaličného Hlasu-SD zároveň v relácii deklaroval, že je pripravený garantovať podporu všetkých svojich poslancov pri hlasovaní o vyslovení dôvere vlády, ktoré určuje zákon o rozpočtovej zodpovednosti pri vysokej úrovni verejného dlhu. Pripomenul, že zvolanie hlasovania je v kompetencii premiéra.

„Nevidím problém v tom, že by vláda nemala dostatok hlasov,“ skonštatoval.

Odporúčané články
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Letná dovolenka
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
1 na 1
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac