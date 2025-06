Twiinsky sa ocitli pod paľbou kritiky. Diváci sú zhrození zo správania ich detí, podľa nich sú nevychované a rozmaznané

Spočiatku to vyzeralo tak, že pôjde o príjemnú časť markizáckeho Telerána, v ktorom známe slovenské dvojičky a spevácke divy pri príležitosti Medzinárodného dňa detí predstavia svoj nový videoklip zo sveta rozprávok. Nechýbala dobrá nálada, smiech, príjemné outfity v pestrých farbách, no na druhej strane bolo v televízii poriadne živo. Postarali sa o to deti Twiinsiek, s ktorými zavítali do štúdia. Diváci však nemali na ne pekné slová, miestami boli až šokovaní, ako sa správali.

Sestry Veronika a Daniela Nízlové, známe ako duo Twiins, vychovávajú dcérky, ktoré im spestrujú každodenný život. Kým Veronike pobehuje doma 3-ročná Neya, Daniela sa stará o 5-ročnú Lindu. Rovnako ako ich mamy, aj ony sa majú rady, trávia spolu veľa voľného času, chodievajú na výlety a vyrastajú ako sestry, uviedol portál Najmama.

Pred pár dňami prijali obe speváčky pozvanie do Telerána, no tentokrát si vzali so sebou aj svoje rozkošné dcérky. Na Deň detí prekvapilo duo novým videoklipom, ktorý sa nesie vo veselom duchu a je doslova rozprávkový. Počas rozhovoru, konkrétne, keď Daniela rozprávala o tejto novinke, si každý divák všimol jednu vec. Neraz musela upozorniť svoju Lindu, ktorá bola nezbedná, skákala na gauči a rozťahovala rukami. To isté po nej opakovala aj Neya. Následne sa obe ich dcérky postavili a začali tancovať. Daniela mala čo robiť, aby ju bolo počuť.

Drzé deti v priamom prenose

Prirodzene, že to, čo videli diváci na vlastné oči, si nenechali len pre seba. Niektorých to dokonca pobúrilo do takej miery, že nešetrili drsnými slovami na ich adresu. „Všetko krásne, aj oblečenie, ale tie deti… Žiadne vychovanie a mamičky sa na tom smejú,“ vyjadrila sa jedna diváčka. O výchove prehovorili viacerí, ktorí sa jednoznačne zhodli. „Všetko pekné, iba výchova zaostala,“ uviedla otvorene ďalšia žena, ku ktorej sa pridala iná: „Nevychované decká v priamom prenose.“

Nechýbal ani komentár od jedného muža, ktorého správanie oboch dcérok príliš nezaskočilo. „Nechápem, čo sa čudujete, že deti nie sú vychované. Veď Twiinsky obidve sú rozmaznané bábiky. Tak logicky to isté šíria ďalej,“ nedával si servítku pred ústa. Mnohých šokovalo aj to, že si Twiinsky nerobili vôbec ťažkú hlavu z toho, že ich deti vyvádzali. „Neposlušné deti, nevedeli si s nimi spraviť poriadok a mamičky v pohode,“ nerozumela tomu diváčka. „Nevychované, drzé a rozmaznané, ešte ich aj ukázali, že sú nevychované,“ krútila hlavou ďalšia.

Iná diváčka porovnala správanie dcérok s najmladším synčekom speváčky Márie Čírovej. „Zaujímavé, že keď tam bola Čírová, tak Ruben pekne sedel a bol ticho, nepotreboval sa predvádzať,“ znel komentár.

Podľa niektorých boli normálne