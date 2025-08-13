Tvrdá rana pre Rusko: Ropovod Družba v plameňoch, zasiahli ho ukrajinské samovražedné drony

Čerpaciu stanicu ruského ropovodu Družba v Brianskej oblasti zasiahli v noci na stredu ukrajinské drony. Uviedol to zdroj webu Ukrajinská pravda v spravodajských službách Ukrajiny.
Podľa ruských telegramových kanálov bolo na mieste čerpacej stanice Uneča a v okolí v noci počuť sériu výbuchov. Následne na čerpacej stanici ropy vypukol rozsiahly požiar a na miesto vyslali záchranárov.
Najväčší uzol
Zdroj Ukrajinskej pravdy sa vyjadril, že útok podnikli ukrajinské samovražedné drony. Ropný terminál Uneča je najväčším uzlom ropovodného systému Družba, ktorý vlastní holdingová spoločnosť Transnefteproduct. Podieľa sa na zásobovaní ruskej vojensko-priemyselnej základne.
Reports about Ukrainian strikes on the Unecha oil pumping station in Bryansk Oblast, western Russia.
This facility is an important oil transportation hub for the „Druzhba“ pipeline, through which Russian oil flows to such countries as Belarus, Hungary and Slovakia. pic.twitter.com/FoWm4VW77g
— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) August 12, 2025
Podieľa sa na zásobovaní ruskej vojensko-priemyselnej základne. Nejde pritom o prvý požiar, v minulosti bol poškodený už viackrát.
