Do kín dorazila nová česká komédia: Čakali sme na ňu 11 rokov. Konečne sa dozvieme, ako skončí tento legendárny príbeh

Záznam zo snímky Džob, foto: Bio Illusion

Klaudia Oselská
Tip na film
Máme pre vás program na dnes večer.

Tmavé ulice mesta, v rukách spreje a životy, ktoré sa nevyvíjajú podľa plánu. Nová česká komédia prináša príbeh o dvoch dávnych kamarátoch, ktorí balansujú medzi svetom povinností dospelých a slobodou pouličného umenia. 

Už dnes na filmové plátna prichádza nová komédia s názvom Džob od režiséra Tomáša Vorla, ktorá spája humor pouličného umenia s realitou tridsiatnikov, čo už dávno nie sú „chlapci z ulice“, ale ešte úplne nevyrástli. Vorel je známy tým, že jeho filmy dýchajú autenticitou a vtipom, ktorý má horkosladkú príchuť.

Viac z témy Tip na film:
1.
Nový filmový hit diváci milujú, má šialené hodnotenie 83 %. Jedna vec nás brutálne sklamala: Vieme, či stojí za to
2.
Tento film musíte vidieť: Chytí vás za srdce a zároveň udrží v napätí. Je absolútnym hitom, má hodnotenie 71 %
3.
Budete plakať od smiechu: Komédia, na ktorú sme čakali takmer 20 rokov, dorazila do kín. Má skvelé herecké obsadenie
Zobraziť všetky články (322)

Príbeh sleduje dvoch kamarátov, ktorí sa poznajú už od gymnázia. Jeden sa usadil, má rodinu, prácu v korporáte a naplánovaný život. Druhý sa však stále drží svojich umeleckých snov a pretláča sa reklamnými zákazkami. Na prvý pohľad žijú úplne odlišné životy, no stále ich spája spoločná vášeň pre grafity. A práve tá sa stane motorom aj pre ich nové dobrodružstvá, konflikty a možno aj zmierenia.

Záznam zo snímky Džob, foto: Bio Illusion

Môžete sa tešiť na 87 minút nabitých situačným humorom, ironickými dialógmi, drámou a na známych českých hercov Jiřího MádlaTomáša Vorla (mladšieho). O hudbu sa postarali Yzomandias a Ladislav Zensor, takže môžete očakávať moderný a mestský zvuk.

Džob je pokračovaním legendárnej komédie Gympl z roku 2007 a komédie Vejška z roku 2014.

Diváci mu udelili 57 %

Film Džob má premiéru v slovenských kinách dnes 14. augusta, no českí diváci ho videli o pár týždňov skôr a na filmovej databáze ČSFD mu udelili hodnotenie len 57 %, pričom zároveň kritizujú, že komédii chýba humor.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Film MIKI mieri na obrazovky: Pozrieť si ho bude môcť každý. Môžete sa tešiť na…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac