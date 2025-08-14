Do kín dorazila nová česká komédia: Čakali sme na ňu 11 rokov. Konečne sa dozvieme, ako skončí tento legendárny príbeh

Tmavé ulice mesta, v rukách spreje a životy, ktoré sa nevyvíjajú podľa plánu. Nová česká komédia prináša príbeh o dvoch dávnych kamarátoch, ktorí balansujú medzi svetom povinností dospelých a slobodou pouličného umenia.
Už dnes na filmové plátna prichádza nová komédia s názvom Džob od režiséra Tomáša Vorla, ktorá spája humor pouličného umenia s realitou tridsiatnikov, čo už dávno nie sú „chlapci z ulice“, ale ešte úplne nevyrástli. Vorel je známy tým, že jeho filmy dýchajú autenticitou a vtipom, ktorý má horkosladkú príchuť.
Príbeh sleduje dvoch kamarátov, ktorí sa poznajú už od gymnázia. Jeden sa usadil, má rodinu, prácu v korporáte a naplánovaný život. Druhý sa však stále drží svojich umeleckých snov a pretláča sa reklamnými zákazkami. Na prvý pohľad žijú úplne odlišné životy, no stále ich spája spoločná vášeň pre grafity. A práve tá sa stane motorom aj pre ich nové dobrodružstvá, konflikty a možno aj zmierenia.
Môžete sa tešiť na 87 minút nabitých situačným humorom, ironickými dialógmi, drámou a na známych českých hercov Jiřího Mádla a Tomáša Vorla (mladšieho). O hudbu sa postarali Yzomandias a Ladislav Zensor, takže môžete očakávať moderný a mestský zvuk.
Džob je pokračovaním legendárnej komédie Gympl z roku 2007 a komédie Vejška z roku 2014.
Diváci mu udelili 57 %
Film Džob má premiéru v slovenských kinách dnes 14. augusta, no českí diváci ho videli o pár týždňov skôr a na filmovej databáze ČSFD mu udelili hodnotenie len 57 %, pričom zároveň kritizujú, že komédii chýba humor.
Nahlásiť chybu v článku