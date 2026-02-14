Tu si dovolenku nekupujte: Nejde o cestovku ale o podvod, ľudí láka krásnou fotkou pláže

Zima sa ešte neskončila, no mnohí už plánujete letnú dovolenku pri mori. Práve teraz je obdobie, keď si ľudia vyberajú destinácie, porovnávajú ceny a rezervujú si zájazdy cez internet. Slovenská obchodná inšpekcia však upozorňuje, že nie každá stránka, ktorá pôsobí dôveryhodne, ňou aj skutočne je.
Na webovú stránku alltours upozornila Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá preverila jej fungovanie. Zájazdy sú na nej prezentované pod obchodným označením alltours flugreisen gmbh, Dreischeibenhaus 1, DE 40211 Düsseldorf, Spolková republika Nemecko, pričom sú uvedené aj registračné údaje spoločnosti, konkrétne zápis v registri Amtsgericht Düsseldorf, HRB 73797 a identifikačné číslo pre DPH DE 120052926. Vyhľadávanie v registri WHOIS SK NIC však neumožnilo zistiť držiteľa domény, keďže je registrovaná na fyzickú osobu.
Známa cestovná kancelária sa od stránky dištancuje
Samotná nemecká cestovná kancelária alltours flugreisen gmbh kontaktovala inšpekciu s tým, že s prevádzkovateľom uvedenej webovej stránky nemá uzatvorenú žiadnu zmluvnú spoluprácu. Zároveň neudelila súhlas na používanie svojho obchodného mena, loga ani ochranných známok. Používanie jej značky a identifikačných údajov označila za neoprávnené a zavádzajúce, keďže môže vyvolávať dojem, že ide o oficiálny predajný kanál, ktorý navyše dovolenkárov láka krásnou fotkou z pláže.
Riziko pri objednávke a platbe
Používanie obchodného mena zahraničnej cestovnej kancelárie bez jej súhlasu môže spotrebiteľov uvádzať do omylu, najmä pokiaľ ide o totožnosť skutočného organizátora zájazdu a zabezpečenie ochrany pre prípad úpadku. Nemecká cestovná kancelária zároveň uviedla, že svoje zájazdy na slovenskom trhu predáva výlučne prostredníctvom etablovaných cestovných kancelárií a cestovných agentúr.
Ponuku zájazdov nesmeruje na slovenský trh prostredníctvom tejto webovej stránky. Slovenská obchodná inšpekcia preto odporúča, aby ste prostredníctvom tejto stránky neobjednávali zájazdy, nezadávali osobné údaje a neuskutočňovali platby. Ak už došlo k úhrade zájazdu a ten sa neuskutočnil, odporúča podať trestné oznámenie.
Nahlásiť chybu v článku