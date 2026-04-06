Trumpove hrozby útokom na civilné lokality by mohli byť vojnovými zločinmi, tvrdí Irán

Petra Sušaninová
TASR
TASR
Útok na Irán
Irán hovorí o vojnových zločinoch.

Iránsky námestník ministra zahraničných vecí Kazem Gharibabádí v pondelok vyhlásil, že hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa o útokoch na elektrárne a mosty v Iráne by sa mohli považovať za vojnové zločiny. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

„Americký prezident sa ako najvyšší predstaviteľ svojej krajiny verejne vyhrážal spáchaním vojnových zločinov,“ uviedol Gharibabádí v príspevku na sieti X. Odvolal sa na ustanovenia medzinárodného práva, ktoré by mohli byť porušené.

„Hrozba útoku na elektrárne a mosty (civilná infraštruktúra) je vojnovým zločinom podľa článku 8(2)(b) Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu,“ dodal. Štatút určuje právomoci, fungovanie a pravidlá súdu. Spojené štáty ani Irán ho nepodpísali ani neratifikovali a nie sú preto jeho zmluvnými stranami.

