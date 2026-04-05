Plynovod TurkStream bude až po slovenské hranice chrániť armáda. Maďari hovoria o „ukrajinskej hrozbe“

Jakub Baláž
TASR
TurkStream je momentálne jedinou trasou na vývoz ruského potrubného plynu do Európy.

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po nedeľňajšom mimoriadnom zasadnutí Rady obrany štátu vyhlásil, že Maďarsko „pre hrozbu ukrajinského útoku zabezpečí vojenskú ochranu pre plynovod TurkStream od srbsko-maďarskej hranice až po maďarsko-slovenské hranice“. TASR o tom informuje podľa správ agentúry MTI a serveru telex.hu.

Szijjártó uviedol, že po incidente telefonoval s ministrami energetiky Turecka a Srbska, ako aj s námestníkom ruského ministra energetiky Pavelom Sorokinom. Podľa vyhlásenia maďarského rezortu diplomacie sa dohodli na ochrane plynovodu po celej dĺžke európskeho úseku.

Útok na suverenitu Maďarska

Srbský prezident Aleksandar Vučič v nedeľu oznámil, že armáda a polícia našli v meste Kanjiža na severe Srbska dva batohy s výbušninami „niekoľko stoviek metrov“ od plynovodu vedúceho do Maďarska. Kanjiža sa nachádza vo Vojvodine asi 10 kilometrov od hraníc s Maďarskom. Cez jej územie vedie plynovod Balkan Stream, predĺženie plynovodu TurkStream, ktorý prepravuje ruský plyn do Srbska a Maďarska.

Szijjártó nájdenie výbušnín označil za „pokus o vážny útok na suverenitu Maďarska“. Uviedol, že Európa smeruje k obrovskej energetickej kríze a Európsku komisiu v tejto súvislosti kritizoval za „absurdné návrhy, ako je zníženie rýchlostného limitu na diaľniciach o 10 kilometrov za hodinu, alebo aby ľudia zdieľali autá na cestu do práce, alebo aby jednoducho zostali doma“.

Ukrajina, spolu s Bruselom ako svojím partnerom, zavádza veľmi tvrdé opatrenia, aby sa pokúsila prerušiť dodávky ruskej ropy a zemného plynu do Európy,“ vyhlásil Szijjártó s tým, že „Ukrajinci predtým vyhodili do vzduchu plynovod Nord Stream a teraz blokujú dodávky ropy do Maďarska a na Slovensko cez ropovod Družba“.

Plynovod TurkStream bol podľa Szijjártóa už viackrát terčom ukrajinských dronových útokov na ruskom území. „Teroristický útok a pokus o sabotáž, ktorý Srbi zmarili, zapadá do tejto série útokov,“ uviedol a poznamenal, že pri plynovode vo Vojvodine bolo nájdené dostatočné množstvo výbušnín na to, aby ho vyhodili do vzduchu.

TurkStream je momentálne jedinou trasou na vývoz ruského potrubného plynu do Európy. Tranzit ruského plynu cez ukrajinské územie bol zastavený od januára 2025 po tom, čo Ukrajina nepredĺžila príslušnú dohodu s Ruskom. Plynovod zásobuje niekoľko európskych krajín vrátane Slovenska.

V blízkosti plynovodu vedúceho do Maďarska našli dva batohy s výbušninami. Oznámil srbský prezident

Odporúčané články
