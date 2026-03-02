Trump uviedol, koľko by mal trvať útok na Irán: USA hlásia prvé obete, označil ich za „skvelých ľudí“

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
SITA
Útok na Irán
Americký prezident tiež naznačil, že medzi Washingtonom a Teheránom prebiehajú kontakty.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu uviedol, že úmrtia amerických vojakov počas vojenských útokov na Irán sú očakávanou súčasťou vojny, ktorú napriek tomu označil za prínosnú pre svet.

Vyjadril sa tak po tom, čo Pentagon oznámil smrť troch amerických vojakov a vážne zranenie ďalších piatich počas operácií proti islamskej republike. „Máme troch, ale očakávame straty, no nakoniec to bude veľká vec pre svet,“ povedal Trump v rozhovore pre televíziu NBC News. Zároveň uviedol, že vojenská operácia by mala trvať približne štyri týždne.

Očakáva ďalšie straty

Prezident sa k úmrtiam vyjadril aj pre britský denník Daily Mail, kde padlých vojakov označil za „skvelých ľudí“ a dodal, že ďalšie straty nemožno vylúčiť. Biely dom ani samotný Trump pritom niekoľko hodín po oznámení úmrtí nevydali oficiálne vyhlásenie.

Trump zároveň tvrdí, že operácia, počas ktorej zahynul iránsky najvyšší vodca a desiatky vysokopostavených predstaviteľov režimu a armády, prebieha rýchlejšie, než sa plánovalo. Podľa jeho slov sú Spojené štáty „v predstihu“ oproti pôvodnému harmonogramu.

Americký prezident tiež naznačil, že medzi Washingtonom a Teheránom prebiehajú kontakty. Zároveň však uviedol, že Irán mal rokovať skôr. „Chcú hovoriť, ale povedal som im, že mali hovoriť minulý týždeň, nie tento,“ povedal. Trump dodal, že vzhľadom na veľkosť Iránu očakáva trvanie operácie približne štyri týždne alebo aj kratšie.

