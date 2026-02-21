Trump si svoje rozhodnutie po pár hodinách rozmyslel. Clá nezvyšuje o 10, ale o 15 %

Americký prezident Donald Trump v sobotu na platforme Truth Social oznámil, že zvýši clá na tovar dovážaný do USA z desiatich na 15 percent. Šéf Bieleho domu zároveň kritizoval Najvyšší súd USA, podľa ktorého nebolo v právomoci prezidenta uvaliť niektoré clá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
„Ako prezident Spojených štátov amerických budem s okamžitou platnosťou zvyšovať desaťpercentné clá (…) na povolenú a právne overenú úroveň 15 percent. Vláda počas nadchádzajúcich mesiacov stanoví nové a zákonne prípustné clá,“ vyhlásil Trump.
Rozhodnutie Najvyššieho súdu sa mu nezdá
Vysvetlil, že k zvýšeniu pristúpi „na základe dôkladného, podrobného a komplexného preskúmania smiešneho, zle napísaného a mimoriadne protiamerického rozhodnutia o clách“, ktoré v piatok vydal Najvyšší súd.
Sudcovia v pomere šesť ku trom rozhodli, že spôsob, akým Trump v apríli minulého roka zaviedol globálne clá vrátane tzv. recipročných, bol nezákonný a že prezident prekročil svoje právomoci. Verdikt sa týka opatrení, ktoré presadzoval na základe zákona určeného na využitie v prípade národnej núdze (IEEPA). Trump v reakcii na rozhodnutie súdu podpísal v piatok večer výkonné nariadenie, ktoré mu umožnilo obísť Kongres a zaviesť desaťpercentné clá na dovoz z celého sveta do USA na 150 dní.
