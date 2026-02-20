Najvyšší súd rozhodol: Zrušil rozsiahle globálne clá, ktoré zaviedol Trump

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
TASR
Toto sa americkému prezidentovi zrejme páčiť nebude.

Prezident USA Donald Trump utrpel v spore o svoju agresívnu colnú politiku porážku pred Najvyšším súdom. Ten rozhodol, že prezident prekročil svoje právomoci, keď sa odvolal na zákon o núdzových ekonomických opatreniach s cieľom uvaliť rozsiahle clá na viacerých obchodných partnerov vrátane Európskej únie. TASR o tom informuje na základe správ DPA a CNBC.

Najvyšší súd pomerom hlasov 6 ku 3 zrušil podstatnú časť Trumpovej colnej agendy a konštatoval, že zákon IEEPA „neoprávňuje prezidenta zavádzať clá“.

Trump po návrate do Bieleho domu zásadne reformoval obchodné vzťahy USA so zvyškom sveta prostredníctvom širokej škály ciel, ktoré sa dotkli takmer všetkých krajín. Mnohé z nich boli zavedené na základe novej interpretácie zákona o medzinárodných núdzových ekonomických právomociach (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA). Patria sem takmer globálne „recipročné“ clá aj opatrenia súvisiace s údajnou prepravou fentanylu do USA.

Clá sú nezákonné

IEEPA výslovne nespomína clá, no umožňuje prezidentovi regulovať dovoz v prípade ohrozenia národnej bezpečnosti. Trumpova administratíva tvrdila, že toto ustanovenie umožňuje ukladať clá na zahraničný tovar. Federálny obchodný súd aj odvolací súd však už skôr rozhodli, že takéto clá sú nezákonné.

Väčšina colných príjmov USA v minulom roku pochádzala práve z ciel uvalených podľa IEEPA.

Trump predstavil svoj plán recipročných ciel vlani v apríli na veľkej akcii v Bielom dome, ktorú označil za Deň oslobodenia Ameriky. Oznámenie vyvolalo prudkú reakciu trhov a clá boli následne pozastavené, opakovane upravované a znovu zavádzané, čo ešte viac skomplikovalo obchodnú politiku administratívy.

Medzi ďalšie clá podľa IEEPA patrili opatrenia voči Mexiku, Kanade a Číne v súvislosti s obvineniami, že tieto krajiny umožňujú pašovanie fentanylu do USA.

Trump ich obhajuje

Trump dlhodobo obhajuje clá ako zdroj federálnych príjmov a nástroj pri rokovaniach so zahraničnými partnermi. Podľa neho náklady ciel znášajú iné krajiny, hoci jeho administratíva priznala, že clá platia americkí dovozcovia.

Trump dokonca opakovane vyhlásil, že príjmy z ciel sú také vysoké, že by mohli nahradiť daň z príjmu, a navrhol posielať Američanom colné dividendy vo výške 2000 USD (asi 1700 eur).

Trump tvrdil, že USA „vybrali alebo čoskoro vyberú viac než 600 miliárd dolárov na clách“. Nezávislé odhady sú však nižšie. Hrubé colné príjmy podľa nich v roku 2025 dosiahli približne 289 miliárd USD, zatiaľ čo americká colná správa hlásila okolo 200 miliárd USD. Z ciel podľa IEEPA získala Trumpova administratíva do 10. decembra približne 129 miliárd USD.

Trump pred rozhodnutím súdu varoval pred dôsledkami zrušenia ciel. „Ak Najvyšší súd rozhodne proti Spojeným štátom v tejto otázke národnej bezpečnosti, máme problém,“ napísal 12. januára.

