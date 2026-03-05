Trump priznal, že nevie, čo s Iránom po prípadnej výhre. Izrael hlási zasiahnutie dôležitého miesta

Americký prezident Donald Trump priznal, že premýšľa o tom, akú úlohu by mohli USA zohrávať v budúcnosti Iránu po skončení konfliktu, a diskutuje o tom so svojimi poradcami, uviedla v stredu hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
„Myslím si, že je to niečo, čo prezident aktívne zvažuje a diskutuje o tom so svojimi poradcami a tímom pre národnú bezpečnosť, ale opäť, v súčasnosti sa sústredíme na zabezpečenie rýchleho a efektívneho úspechu operácie Ohromujúca zúrivosť,“ povedala Leavittová na tlačovom brífingu.
Americké spravodajské služby sa podľa nej zároveň zaoberajú správami, že najvyšším iránskym duchovým vodcom by sa po zabitom Alím Chameneím mohol stať jeho syn Modžtabá, ktorý prežil americko-izraelské útoky. Jeho otec pri nich zahynul už v prvý deň spustenia vojenskej operácie proti Iránu.
Zaútočili na baštu
Izraelský letecký útok zároveň vo štvrtok nadránom zasiahol baštu libanonskej militantnej skupiny Hizballáh v južnej časti Bejrútu krátko po tom, ako Izrael vydal varovanie, že sa chystá zaútočiť na toto šiitské proiránske hnutie. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Izraelská armáda predtým vyzvala obyvateľov, aby opustili predmestie Bejrútu, a varovala, že sa chystá zaútočiť na ciele, ktoré súvisia s hnutím. Libanonské ministerstvo zdravotníctva v stredu neskoro večer oznámilo, že pri predošlých izraelských útokoch na vozidlá na diaľnici vedúcej k bejrútskemu letisku zahynuli traja ľudia. „Dva izraelské letecké útoky na diaľnici vedúcej k letisku zabili troch ľudí a spôsobili zranenia ďalším šiestim osobám,“ uviedol rezort.
Izraelská armáda následne informovala, že cieľom uvedených útokov boli dve osoby v oblasti Bejrútu, bez toho, aby poskytla bližšie podrobnosti. Vodca militantnej skupiny podporovanej Teheránom Naím Kásim zároveň v stredu vyhlásil, že Hizballáh bude pokračovať v boji proti Izraelu.
Izraelská armáda zároveň oznámila, že veliteľstvo domáceho frontu od štvrtkového poludnia miestneho času uvoľní v krajine niektoré obmedzenia súvisiace s vojnou. Podľa vyhlásenia armády budú v Izraeli povolené zhromaždenia do 50 osôb pod podmienkou, že sa budú konať v blízkosti úkrytov. Pracoviská sa tiež môžu opäť otvoriť, pokiaľ sú v dosahu úkrytov, zatiaľ čo školy a iné vzdelávacie inštitúcie zostanú naďalej zatvorené.
