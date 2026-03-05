Trump priznal, že nevie, čo s Iránom po prípadnej výhre. Izrael hlási zasiahnutie dôležitého miesta

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Útok na Irán
Najvyšším iránskym duchovým vodcom by sa po zabitom Alím Chameneím mohol stať jeho syn Modžtabá.

Americký prezident Donald Trump priznal, že premýšľa o tom, akú úlohu by mohli USA zohrávať v budúcnosti Iránu po skončení konfliktu, a diskutuje o tom so svojimi poradcami, uviedla v stredu hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.

„Myslím si, že je to niečo, čo prezident aktívne zvažuje a diskutuje o tom so svojimi poradcami a tímom pre národnú bezpečnosť, ale opäť, v súčasnosti sa sústredíme na zabezpečenie rýchleho a efektívneho úspechu operácie Ohromujúca zúrivosť,“ povedala Leavittová na tlačovom brífingu.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Američania v iránskej vojne prepísali históriu: Takéto niečo sa nestalo od druhej svetovej vojny
2.
Zasiahnuť museli systémy protivzdušnej obrany NATO: Irán odpálil balistickú strelu, smerovala k Turecku
3.
USA majú tajný plán: Zrejme sa pripravuje povstanie, Kurdské milície by mohli zaútočiť na iránske sily
Zobraziť všetky články (88)

Americké spravodajské služby sa podľa nej zároveň zaoberajú správami, že najvyšším iránskym duchovým vodcom by sa po zabitom Alím Chameneím mohol stať jeho syn Modžtabá, ktorý prežil americko-izraelské útoky. Jeho otec pri nich zahynul už v prvý deň spustenia vojenskej operácie proti Iránu.

Zaútočili na baštu

Izraelský letecký útok zároveň vo štvrtok nadránom zasiahol baštu libanonskej militantnej skupiny Hizballáh v južnej časti Bejrútu krátko po tom, ako Izrael vydal varovanie, že sa chystá zaútočiť na toto šiitské proiránske hnutie. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Foto: TASR/AP

Izraelská armáda predtým vyzvala obyvateľov, aby opustili predmestie Bejrútu, a varovala, že sa chystá zaútočiť na ciele, ktoré súvisia s hnutím. Libanonské ministerstvo zdravotníctva v stredu neskoro večer oznámilo, že pri predošlých izraelských útokoch na vozidlá na diaľnici vedúcej k bejrútskemu letisku zahynuli traja ľudia. „Dva izraelské letecké útoky na diaľnici vedúcej k letisku zabili troch ľudí a spôsobili zranenia ďalším šiestim osobám,“ uviedol rezort.

Izraelská armáda následne informovala, že cieľom uvedených útokov boli dve osoby v oblasti Bejrútu, bez toho, aby poskytla bližšie podrobnosti. Vodca militantnej skupiny podporovanej Teheránom Naím Kásim zároveň v stredu vyhlásil, že Hizballáh bude pokračovať v boji proti Izraelu.

Izraelská armáda zároveň oznámila, že veliteľstvo domáceho frontu od štvrtkového poludnia miestneho času uvoľní v krajine niektoré obmedzenia súvisiace s vojnou. Podľa vyhlásenia armády budú v Izraeli povolené zhromaždenia do 50 osôb pod podmienkou, že sa budú konať v blízkosti úkrytov. Pracoviská sa tiež môžu opäť otvoriť, pokiaľ sú v dosahu úkrytov, zatiaľ čo školy a iné vzdelávacie inštitúcie zostanú naďalej zatvorené.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nádej pre Slovákov uviaznutých v Dubaji: Letecká spoločnosť spúšťa linku do Prahy

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Útok na Irán
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Útok na Irán
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac