Nádej pre Slovákov uviaznutých v Dubaji: Letecká spoločnosť spúšťa linku do Prahy

V krajinách Blízkeho východu je podľa informácií z českého systému DROZD (Dobrovoľná registrácia občanov ČR pri cestách do zahraničia) aktuálne približne 5800 Čechov. Návrat z bojmi zasiahnutého regiónu pre nich zabezpečujú cestovné kancelárie a tiež česká vláda, ktorá zorganizovala niekoľko repatriačných letov.
Minister zahraničných vecí Petr Macinka v stredu uviedol, že najväčší problém je doprava ľudí zo Spojených arabských emirátov (SAE), keďže tam je Čechov najviac. S tým od štvrtka pomôžu obnovené lety spoločnosti Emirates z Dubaja do Prahy, ktoré by podľa premiéra Andreja Babiša mali denne prepraviť 615 ľudí. Oznámil to na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Takto by to malo byť každý deň, sľúbil mi to viceprezident (spoločnosti Emirates), takže zajtra vo štvrtok prvé lietadlo, potom v piatok, sobotu atď. Samozrejme, za predpokladu, že tam nebudú búchať rakety a drony. Som veľmi rád, že sa to podarilo,“ podotkol Babiš.
Podobné čísla hlási aj Slovensko
Nastali však aj komplikácie. Lietadlo, ktoré štát v stredu dopoludnia poslal pre Čechov do Jordánska, sa muselo vrátiť späť do Prahy bez pasažierov. Ako uviedol server Novinky.cz, dôvodom nebola žiadna porucha, ale to, že cestujúci uviazli na hraniciach a let by nestihli. Lietadlo podľa rezortu zahraničných vecí vyrazí do Jordánska opäť vo štvrtok.
Podobné čísla ako Česko včera hlásilo aj Slovensko. O pomoc s návratom na Slovensko požiadalo prostredníctvom dobrovoľnej registrácie už viac ako 5 000 Sloveniek a Slovákov, ktorí sa nachádzajú na Blízkom východe alebo v okolitých krajinách zasiahnutých aktuálnou vojenskou eskaláciou. Najviac registrovaných slovenských občanov je v Spojených arabských emirátoch, kde sa do systému prihlásilo 3 010 ľudí. Ďalších 775 Slovákov a Sloveniek eviduje rezort diplomacie na Maldivách, 488 v Ománe a 352 v Katare.
V Iráne aktuálne nie je evidovaný žiadny občan SR. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí zároveň upozorňuje, že skutočný počet Slovákov v regióne môže byť vyšší, keďže nie všetci využili možnosť dobrovoľnej registrácie.
Nahlásiť chybu v článku