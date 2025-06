Trump oznámil, že Irán a Izrael sa dohodli na úplnom prímerí: Nie je to pravda, tvrdí iránsky minister zahraničných vecí

Americký prezident Donald Trump v pondelok na sociálnej sieti Truth Social oznámil, že sa Irán a Izrael dohodli na „úplnom prímerí“. To má začať o niekoľko hodín, keď obe strany ukončia svoje prebiehajúce záverečné misie. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AP a AFP a televízie Sky News.

„Izrael a Irán sa dohodli na úplnom a totálnom prímerí,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social a dodal, že sa tak stane „za približne šesť hodín, keď Izrael a Irán ukončia svoje prebiehajúce záverečné misie“. Prímerie sa tak má podľa amerického prezidenta začať v utorok okolo 06.00 h SELČ a „oficiálne ukončí“ 12-dňový konflikt.

Podľa prezidenta mohol konflikt „trvať roky a zničiť celý Blízky východ, ale nestalo sa tak a ani sa nikdy nestane“. Tel Aviv ani Teherán sa k údajnej dohode dosiaľ nevyjadrili.

Americký prezident tvrdí, že prímerie začne najskôr dodržiavať Irán a po dvanástich hodinách sa k nemu pridá aj Izrael. Po uplynutí 24 hodín by sa podľa Trumpa mal konflikt skončiť úplne. Obe strany vraj počas prímeria ostanú „pokojné a zodpovedné“.

„Za predpokladu, že všetko bude fungovať tak ako má, čo sa aj stane, by som chcel zablahoželať obom krajinám, Izraelu a Iránu, že majú výdrž, odvahu a rozum ukončiť to, čo by sa malo nazývať 12-dňová vojna,“ napísal v príspevku Trump.

Irán mier poprel

Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v utorok prostredníctvom sociálnej siete X vyhlásil, že Teherán s Izraelom dosiaľ neuzavrel žiadnu dohodu o prímerí tak, ako o tom informoval americký prezident Donald Trump. Pokiaľ by však Tel Aviv ukončil svoje útoky, Irán „nebude mať v úmysle pokračovať v reakcii“. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AP, AFP a Reuters a stanice Sky News.

„V súčasnosti neexistuje žiadna dohoda o prímerí alebo zastavení vojenských operácií,“ napísal Arákčí v príspevku na sociálnej sieti X v reakcii na vyhlásenie prezidenta Trumpa o začiatku „úplného prímeria“ od 06.00 h SELČ. To malo podľa slov amerického lídra „oficiálne ukončiť“ 12-dňový konflikt.

Arákčí dodal, že pokiaľ „izraelský režim zastaví svoju nezákonnú agresiu voči iránskemu ľudu najneskôr do 04.00 h teheránskeho času (02.30 h SELČ), Irán nebude mať v úmysle pokračovať v reakcii“. Konečné rozhodnutie o zastavení vojenských operácií podľa iránskeho ministra zahraničia „bude prijaté neskôr“.

Izrael sa k údajnej dohode o prímerí dosiaľ nevyjadril, no po štvrtej hodine ráno teheránskeho času neboli na Irán zatiaľ hlásené nové útoky. V ďalšom príspevku Arákčí uviedol, že vojenské operácie iránskych ozbrojených síl pokračovali až „do poslednej minúty do štvrtej hodiny ráno“.

Katar si vyhradzuje právo reagovať

Katar vyhlásil, že si „vyhradzuje právo reagovať“ po tom, ako Irán zaútočil na americkú základňu na katarskom území. „Potvrdzujeme, že štát Katar si vyhradzuje právo reagovať spôsobom úmerným povahe a rozsahu tejto očividnej agresie,“ uviedol vo vyhlásení hovorca ministerstva zahraničných vecí Kataru. Dodal, že americká základňa bola pred útokom preventívne evakuovaná.

Vance vyhlásil, že Irán už nedokáže vyrobiť jadrovú zbraň

Viceprezident Spojených štátov amerických J. D. Vance v pondelok vyhlásil, že Irán už nedokáže vyrobiť jadrovú zbraň po tom, ako americké bombardovanie poničilo jeho infraštruktúru. Informuje o tom TASR podľa správ agentúry Reuters a televízie Sky News.

„Irán bol veľmi blízko k získaniu jadrovej zbrane,“ povedal Vance v rozhovore pre televíznu stanicu Fox News. „Irán teraz už nie je schopný vyrobiť jadrovú zbraň s vybavením, ktoré má, pretože sme ho zničili,“ dodal. Podľa amerického viceprezidenta by Teherán musel opätovne čeliť útokom americkej armády, pokiaľ by sa znovu rozhodol vyrábať jadrovú zbraň.