Trump otočil, tlak zafungoval: Prezident podporil, aby sa hlasovalo o zverejnení Epsteinových spisov

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
TASR
Ministerstvo spravodlivosti môže po hlasovaní zverejniť všetky spisy a komunikáciu týkajúcu sa Epsteina.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu na svojej platforme Truth Social uviedol, že republikáni v Snemovni reprezentantov by mali hlasovať za zverejnenie vyšetrovacích spisov o zosnulom sexuálnom delikventovi Jeffreyovi Epsteinovi, hoci tento krok doteraz odmietal. Informovali o tom agentúry AP a AFP.

„Ako som v piatok večer na palube Air Force One povedal médiám šíriacim falošné správy, republikáni v Snemovni reprezentantov by mali hlasovať za zverejnenie spisov o Epsteinovi, pretože nemáme čo skrývať. Je načase nechať za nami tento hoax demokratov inscenovaný radikálnymi ľavicovými šialencami, ktorý slúži len na to, aby odviedli pozornosť od veľkého úspechu Republikánskej strany vrátane nášho nedávneho víťazstva pri ‘shutdowne‘ demokratov,“ napísal Trump.

„JE MI TO JEDNO! Jediné, na čom mi záleží, je, aby sa republikáni VRÁTILI SPÄŤ K HLAVNEJ TÉME, ktorou je ekonomika,“ dodal v rozsiahlom príspevku šéf Bieleho domu.

Trump popiera úzke väzby na Epsteina

K tomu obratu došlo po mesiace trvajúcom tlaku na zverejnenie všetkých spisov súvisiacich so škandálom okolo Epsteina, ktorý prichádzal aj z častí Trumpovej Republikánskej strany a jeho hnutia MAGA (Urobme Ameriku znova skvelou).

Jeffrey Epstein Foto: TASR/AP

Tento spor v piatok vyvrcholil rozkolom medzi Trumpom a jeho dlhoročnou zarytou podporovateľkou Marjorie Taylor Greeneovou, členkou Snemovne reprezentantov za štát Georgia. Prezident oznámil, že ju prestáva podporovať, nazval ju „ufňukaným šialencom“, ktorý sa „posunul veľmi doľava“, a tvrdil, že voliči v Georgii „už majú jej a jej výstrelkov dosť“. V sobotu ju označil za „zradkyňu“.

Trump popiera, že by mal úzke väzby na odsúdeného sexuálneho delikventa, ktorý v roku 2019 údajne spáchal vo väzbe samovraždu. Nedávno zverejnené e-maily a dokumenty však naznačujú opak. Okrem toho existujú početné videá a fotografie zachytávajúce oboch mužov spolu.

Zrejme zverejnia všetko

Vyšetrovanie naznačilo, že Epstein bol roky hlavou siete, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá s cieľom sexuálneho zneužívania a vykorisťovania. Mnohí občania USA a pravicoví influenceri majú podozrenie, že bývalý finančník bol zavraždený, aby nemohol vypovedať o svojich prominentných klientoch.

Počas svojej vlaňajšej kampane Trump sľúbil zverejnenie všetkých vyšetrovacích spisov. Po svojej inaugurácii v januári však bolo zverejnených len niekoľko menej významných dokumentov.

Očakáva sa, že Snemovňa reprezentantov tento týždeň schváli spoločný návrh zákona republikánov a demokratov, ktorý by prinútil ministerstvo spravodlivosti zverejniť všetky spisy a komunikáciu týkajúcu sa Epsteina, ako aj informácie o vyšetrovaní jeho úmrtia vo federálnej väznici. Aj keby návrh zákona prešiel Snemovňou reprezentantov, nie je isté, že ho podporia republikáni v Senáte.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Erik Kaliňák si myslí, že Lajčák má Ficovu dôveru: Komunikácia s Epsteinom podľa neho nebola…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny PoliakovNebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny Poliakov
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firmaGabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v TatráchIvana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách
Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetkoNajhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko
Najväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobodeNajväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobode
Hľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využijeHľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využije
Z dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadouZ dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadou
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodínBoli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac