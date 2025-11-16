Erik Kaliňák si myslí, že Lajčák má Ficovu dôveru: Komunikácia s Epsteinom podľa neho nebola etickým pochybením

Foto: TASR (Jaroslav Novák)

SITA
Redakcia
Šéf poradcov Fica nevidí dôvody, aby u premiéra skončil Miroslav Lajčák.

Šéf zboru poradcov predsedu vlády Roberta Fica a europoslanec Erik Kaliňák zatiaľ nevidí dôvody, prečo by mal skončiť premiérov poradca Miroslav Lajčák. Ako povedal v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12, z komunikácie Lajčáka so zosnulým finančníkom Jeffreyom Epsteinom nevyplývajú ani etické pochybenia. Zároveň si Kaliňák myslí, že Lajčák má Ficovu dôveru.

Na margo kritiky Lajčáka zo strany predsedu SNS Andreja Danka Kaliňák poznamenal, že Danko mal s Lajčákom systematický problém, ešte keď bol Lajčák ministrom zahraničia. „Je zvykom pri ňom, že nás vyzýva, aby sme robili kroky, ktoré on považuje za správne,“ skonštatoval Kaliňák, poukazujúc na šéfa SNS.

Opozičná poslankyňa Zuzana Mesterová (Progresívne Slovensko) v tejto súvislosti zdôraznila, že Lajčák by mal komunikáciu s Epsteinom verejne vysvetliť. „Pán Lajčák by mal byť nastúpený pred verejnosťou, pred médiami,“ uviedla. Doplnila, že Lajčák by mal pre podozrenia skončiť v diplomatickej službe.

