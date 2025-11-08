Trump opäť rozvíril diplomatické vody: USA sa G20 nezúčastnia, americký prezident svoj postoj obhajuje tvrdými slovami

Nina Malovcová
TASR
Trump hovorí o porušovaní práv a „hanbe sveta“.

Prezident USA Donald Trump v piatok oznámil, že na summite G20 v Južnej Afrike sa nezúčastnia žiadni americkí predstavitelia. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP, podľa ktorej Trump opäť oživil už raz vyvrátené tvrdenia o systematickom „zabíjaní a masakrovaní“ bielych Afrikáncov v JAR. Juhoafrická vláda tieto obvinenia opakovane odmieta.

„Je to hanba, že sa summit G20 bude konať v Južnej Afrike,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social. „Žiadny predstaviteľ americkej vlády sa nezúčastní, pokiaľ bude pokračovať toto porušovanie ľudských práv,“ uviedol prezident, ktorý tvrdí, že Afrikánci – potomkovia prvých európskych osadníkov v Južnej Afrike – „sú zabíjaní a masakrovaní a ich pôda a farmy sú nezákonne konfiškované.“

Na summit mal pôvodne vycestovať viceprezident

Ešte v septembri Trump avizoval, že na summit namiesto neho odcestuje viceprezident USA J. D. Vance. Vo svojom príspevku Trump zároveň dodal, že sa teší na usporiadanie summitu G20 v roku 2026 v Spojených štátoch, ktorý kontroverzne plánuje organizovať vo svojom golfovom rezorte v Miami na Floride.

Foto: SITA/AP

Keď Trumpova administratíva minulý týždeň oznámila plány drasticky znížiť počet ročne prijímaných utečencov v USA na 7500, spresnila, že bude uprednostňovať Juhoafričanov bielej pleti.

Napätie medzi JAR a USA sa prehlbuje

JAR a USA sa dostali do sporu aj v súvislosti s prípadom, v ktorom Pretória pred Medzinárodným súdnym dvorom obvinila Izrael z genocídy v palestínskom Pásme Gazy. Medzičasom Trump uvalil na Južnú Afriku 30-percentné clá, ktoré sú najvyššie v subsaharskej Afrike.

