Zamrzne nám úsmev: Pripravte sa na zmenu, cez víkend bude daždivo. Vieme, kedy sa k nám dovalí zima a prvé mrazy

Foto: TASR/AP

Lucia Mužlová
TASR
Budúci týždeň prituhne.

Na väčšine územia Slovenska môže byť od piatka večera až do sobotného (8. 11.) rána hmlisto s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Upozorňuje na to na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu prvého stupňa pred hmlou. Výstraha platí pre všetky kraje s výnimkou Bratislavského a Trnavského kraja.

Výstraha trvá od 21.00 h do soboty rána do 10.00 h. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danom ročnom období a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ vyhlásili meteorológovia.

Ilustračná foto: Pexels

Ako však upozorňuje iMeteo, budúci týždeň sa musíme pripraviť na nižšie teploty a mrazivé rána. Počasie bude oblačné a hmlisté, maximálne teploty vystúpia na 13 stupňov. „Postupne však v noci prituhne a vrátia sa mrazy aj do nížin. Na zimu to zatiaľ nevyzerá, ale vo vyhliadke je už zásadné ochladenie, ktoré by mohlo priniesť aj sneženie. Počasie by sa mohlo zlomiť a zima by mohla prísť v poslednej novembrovej dekáde,“ píše iMeteo.

Daždivý víkend

Naše územie čaká už v najbližších hodinách zmena počasie, ktorá prinesie na naše územie sychravejšie dni. Ovplyvňovať nás bude tlaková níž z Balkánu, ktorá prinesie zrážky. „Už v sobotu ráno začne od juhovýchodu na celom území Slovenska pribúdať oblačnosť a zajtra ráno sa tak prebudíme už do zamračeného počasia, ktoré sa udrží celý víkend.“

Foto: TASR/Daniel Stehlík

V skorých ranných hodinách začne nad naše územie postupne prúdiť zrážkové pásmo, ktoré prinesie mierny dážď na väčšinu Slovenska. Dopoludnia zrážky na východe krajiny ustanú a budú sa vyskytovať už len v západnej časti Slovenska, kde by malo pršať približne do sobotného večera.

Počas nasledujúcich hodín, až do pondelkového rána, sa pri prevažne oblačnej oblohe budú miestami objavovať prehánky alebo slabé mrholenie. Najvýraznejšie zrážky sa teda očakávajú v prvej polovici soboty.

