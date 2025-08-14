Trump odmieta deliť Ukrajinu: Kyjev má mať posledné slovo. Ak Putin neskončí vojnu, prídu veľmi vážne dôsledky

Americký prezident Donald Trump nemá v úmysle so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom hovoriť o žiadnom prípadnom delení územia na Ukrajine, informovala v noci na štvrtok stanica NBC News, ktorá sa odvolala na nemenované zdroje. Trump to podľa nich povedal lídrom európskych štátov počas stredajšej videokonferencie.
Okrem toho im vraj oznámil, že na stretnutie s Putinom ide s cieľom dosiahnuť prímerie, píše TASR. Francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý sa na virtuálnej schôdzke zúčastnil, po jej skončení oznámil, že Trump by na piatkovom rokovaní s Putinom na Aljaške chcel presadiť trvalé zastavenie bojov na Ukrajine.
Európski lídri sa zhodli na podmienkach rokovaní
Šéf Bieleho domu tiež podľa Macrona ubezpečil, že o prípadných územných otázkach bude rozhodovať Kyjev. Trump v stredu vyhlásil, že ak Putin po piatkovom summite oboch lídrov nebude súhlasiť s ukončením vojny Ruska proti Ukrajine, pre Moskvu to bude mať „veľmi vážne dôsledky“. Podľa agentúry AP nešpecifikoval, čo by v takom prípade Rusku hrozilo.
Traja európski predstavitelia a ďalšie dve osoby oboznámené s rozhovormi uviedli, že Trump a európski lídri sa zhodli, že pred začatím mierových rokovaní musí byť na Ukrajine nastolené prímerie. Niektorí lídri mali po telefonáte dojem, že Trump nemá veľké očakávania od výsledkov svojho stretnutia s Putinom, ktoré sa uskutoční na aljašskej vojenskej základni v Anchorage. Napriek tomu údajne mali z plánov amerického prezidenta dobrý pocit.
Trump sa s lídrami európskych štátov podľa NBC News tiež zhodol na tom, že Ukrajina musí byť zahrnutá do rokovaní a mala by byť tá, ktorá rozhodne, aké územné ústupky je ochotná urobiť. Prezidenta USA minulý týždeň naznačoval, že medzi Ruskom a Ukrajinou dôjde k „výmene území“. Týmito výrokmi vyvolal obavy v Kyjeve i Európe, pretože by to znamenalo, že by Ukrajina mohla prísť o časť svojho územia.
USA odmietajú rokovať bez Ukrajiny a Európy
Americké ministerstvo financií pred plánovaným summitom podľa agentúry DPA pozastavilo do 20. augusta uplatňovanie niektorých sankcií uvalených na Rusko. Ako v stredu uviedlo, výnimka sa vzťahuje na transakcie, ktoré sú spojené s účasťou ruskej delegácie na rokovaniach na Aljaške.
Americký viceprezident J. D. Vance v stredu počas videokonferencie s európskymi lídrami ubezpečil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že Spojené štáty nebudú s Ruskom rokovať o riešení vojny bez účasti Ukrajiny alebo európskych štátov. Informáciu priniesla televízia NBC News s odvolaním sa na dva anonymné zdroje zúčastnené na rozhovore, píše TASR.
Podľa zdrojov NBC News americký prezident Donald Trump, Vance i ďalší členovia americkej vlády na telefonickom rokovaní prejavili veľký záujem o názory Ukrajiny a európskych spojencov. Americký viceprezident dokonca zúčastnených údajne ubezpečil, že Spojené štáty nebudú vnucovať Kyjevu žiadnu dohodu s Ruskom.
Kľúčová požiadavka koalície ochotných
Zdroje NBC News tvrdia, že Vance Zelenskému a európskym spojencom povedal, že USA nebudú rokovať s Ruskom o riešení vojny bez účasti Ukrajiny alebo Európy, čo je jedna z kľúčových požiadaviek zoskupenia štátov v rámci takzvanej koalície ochotných.
Trump označil stredajšie online rokovanie s európskymi lídrami za veľmi dobré a potvrdil, že po piatkovom summite s ruským prezidentom Vladimirom Putinom sa ihneď skontaktuje so Zelenským a s niektorým európskymi lídrami.
Pokiaľ sa prvé stretnutie s ruským prezidentom vyvinie podľa predstáv, americký prezident chce uskutočniť aj druhé rokovanie so šéfom Kremľa, na ktorom by sa zúčastnil aj Zelenskyj, a to „takmer okamžite“.
