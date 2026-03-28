Trump je opäť sklamaný a má odkaz: USA by nemuseli prísť spojencom v NATO na pomoc, ak by ju potrebovali

Americký prezident Donald Trump v piatok znovu vyjadril sklamanie zo spojencov v NATO za ich odmietavý postoj k vyslaniu svojich ozbrojených síl, ktorými by mohli pomôcť pri zabezpečení Hormuzského prielivu, pričom naznačil, že v budúcnosti by Washington nemusel pomáhať im, ak by o to požiadali. TASR o tom informuje podľa správ od agentúr AFP a DPA.
„Vždy sme tu boli pre nich, ale teraz, vzhľadom na ich činy, si myslím, že by sme ani nemuseli, však?“ vyhlásil Trump na investičnom fóre v Miami s tým, že USA vynakladajú stovky miliárd dolárov ročne na bezpečnosť svojich spojencov.
Trump od začiatku ofenzívy USA a Izraela proti Iránu opakovane vyjadruje sklamanie z nedostatočnej podpory spojencov pri znovuotvorení Hormuzského prielivu. Ide o kľúčovú námornú trasu pre prepravu ropy a plynu z oblasti Perzského zálivu, ktorú však ohrozujú útoky zo strany Iránu. V dôsledku toho sa lodná doprava cez tento úzky prieliv prakticky zastavila, čo viedlo k prudkému nárastu cien energií na svetových trhoch.
Vojna v Iráne spôsobila aj napätie v transatlantických vzťahoch
Trump spolu s ďalšími predstaviteľmi administratívy USA obvinili spojencov v NATO z nečinnosti a kritizovali ich za to, že im neumožnili využívať svoje vojenské základne alebo že k tomuto kroku pristúpili príliš neskoro, pripomína DPA.
Najväčšiu kritiku si však vypočulo NATO minulý týždeň, keď Trump označil jej členov za „zbabelcov“ s tým, že bez USA je Aliancia iba „papierovým tigrom“. Vo štvrtok na svojej platforme Truth Social následne uviedol, že Spojené štáty „od NATO nič nepotrebujú“.
