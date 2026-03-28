Trump je opäť sklamaný a má odkaz: USA by nemuseli prísť spojencom v NATO na pomoc, ak by ju potrebovali

Foto: SITA/AP

Zuzana Veslíková
Útok na Irán
Trump od začiatku ofenzívy USA a Izraela proti Iránu opakovane vyjadruje sklamanie z nedostatočnej podpory spojencov pri znovuotvorení Hormuzského prielivu.

Americký prezident Donald Trump v piatok znovu vyjadril sklamanie zo spojencov v NATO za ich odmietavý postoj k vyslaniu svojich ozbrojených síl, ktorými by mohli pomôcť pri zabezpečení Hormuzského prielivu, pričom naznačil, že v budúcnosti by Washington nemusel pomáhať im, ak by o to požiadali. TASR o tom informuje podľa správ od agentúr AFP a DPA.

„Vždy sme tu boli pre nich, ale teraz, vzhľadom na ich činy, si myslím, že by sme ani nemuseli, však?“ vyhlásil Trump na investičnom fóre v Miami s tým, že USA vynakladajú stovky miliárd dolárov ročne na bezpečnosť svojich spojencov.

Foto: SITA/AP

Trump od začiatku ofenzívy USA a Izraela proti Iránu opakovane vyjadruje sklamanie z nedostatočnej podpory spojencov pri znovuotvorení Hormuzského prielivu. Ide o kľúčovú námornú trasu pre prepravu ropy a plynu z oblasti Perzského zálivu, ktorú však ohrozujú útoky zo strany Iránu. V dôsledku toho sa lodná doprava cez tento úzky prieliv prakticky zastavila, čo viedlo k prudkému nárastu cien energií na svetových trhoch.

Vojna v Iráne spôsobila aj napätie v transatlantických vzťahoch

Trump spolu s ďalšími predstaviteľmi administratívy USA obvinili spojencov v NATO z nečinnosti a kritizovali ich za to, že im neumožnili využívať svoje vojenské základne alebo že k tomuto kroku pristúpili príliš neskoro, pripomína DPA.

Najväčšiu kritiku si však vypočulo NATO minulý týždeň, keď Trump označil jej členov za „zbabelcov“ s tým, že bez USA je Aliancia iba „papierovým tigrom“. Vo štvrtok na svojej platforme Truth Social následne uviedol, že Spojené štáty „od NATO nič nepotrebujú“.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Sme obeťou politického vydierania Zelenského, vyhlásil Šutaj Eštok

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Chaos v energopomoci pokračuje: Vláda ju ide opäť meniť. Budú platiť nové pravidlá, pozrite si prehľad
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Na nože
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku

Najnovšie články

