Sme obeťou politického vydierania Zelenského, vyhlásil Šutaj Eštok

Michaela Olexová
TASR
„Slovensko má predsa výnimku aj od Európskej komisie, do konca roka 2027 máme právo na tranzit ropy z Ruska."

Hoci Slovensko aj Maďarsko od začiatku vojnového konfliktu Ukrajine a Ukrajincom pomáhali, stali sa v téme opravy ropovodu Družba obeťou politického vydierania ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. V TASR TV to vyhlásil predseda Hlasu-SD a zároveň minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Vysvetlenie, podľa ktorého opravu ropovodu komplikujú objektívne dôvody, podľa Šutaja Eštoka spochybňujú spravodajské informácie, aj neochota ukrajinskej strany nechať škody posúdiť nezávislej inšpekcii.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
NATO musí konať, tvrdia ministri: Viaceré štáty varujú pred hrozbou, incidenty s dronmi ukázali slabiny obrany
2.
Ekonomická spolupráca viazne: USA trvajú na svojej podmienke, Rusko hovorí o premárnených príležitostiach
3.
Charkov opäť pod paľbou: USA tlačia na Zelenského, má sa vzdať celého Donbasu
Zobraziť všetky články (1681)

„Je na to jednoduchá odpoveď. Veď stačilo, aby pán prezident Zelenskyj umožnil inšpekčným tímom prehliadku poškodeného ropovodu,“ upozornil Šutaj Eštok.

„Viete veľmi dobre, že (ukrajinský prezident, poznámka TASR) odmietol inšpekčný tím zo Slovenska aj Maďarska a najnovšie odmietol prístup aj inšpekčnému tímu Európskej komisie, ktorý mal na mieste skontrolovať stav ropovodu Družba,“ dodal.

V situácii, keď je prístup k diverzifikovaným zdrojom ropy sťažený konfliktom na Blízkom východe, mohla byť podľa predsedu Hlasu-SD možnosť dovážať túto komoditu ropovodom Družba pre Slovensko riešením problému rastúcich cien benzínu a nafty.

„Slovensko má predsa výnimku aj od Európskej komisie, do konca roka 2027 máme právo na tranzit ropy z Ruska. Nie preto, že by sme chceli podporovať Rusov, ale preto, že pre nás je to najlacnejšia surovina,“ povedal.

Možnosť ovplyvniť rozhodnutie ukrajinského prezidenta má podľa Šutaja Eštoka Európska únia. „Využijeme všetky prostriedky, ktoré máme, aby sme aj Európsku komisiu upozornili, že je to jednoducho problém,“ konštatoval.

Rokovať budeme čoskoro s Českou republikou

Slovenská vláda a vládny kabinet Českej republiky sa stretnú na spoločnom rokovaní v utorok 31. marca. Posledné medzivládne konzultácie, ktoré boli plánované na prelome apríla a mája roka 2024, sa neuskutočnili. Vtedajšia vláda Petra Fialu ich prerušila s odôvodnením, že nesúhlasí s niektorými krokmi slovenskej vlády v oblasti zahraničnej politiky.

„Mali sme vždy bratské vzťahy, tie sme si budovali a maximálne ich strážili. Bohužiaľ, s príchodom predošlej českej vlády prišlo nezmyselné rozhodnutie,“ reaguje Šutaj Eštok.

Slovensko-české vzťahy sú podľa neho príliš cenné na to, aby ich niektoré politické strany zneužívali ako tému na politický boj v predvolebnej kampani. „Dnes je situácia podstatne lepšia. Hneď po zvolení pána Babiša som mal s ním stretnutie v Prahe, kde sme sa bavili o tom, že chceme obnoviť spoluprácu. V momente, keď bol vymenovaný pán minister vnútra Metnar, mali sme spoločný telefonický hovor. Už bol aj na Slovensku,“ poznamenal Šutaj Eštok.

Ako jednu zo spoločných tém vidí aj boj proti medzinárodnému terorizmu. Pripomenul úspešnú spoluprácu českých a slovenských policajtov pri vyšetrovaní požiaru haly zbrojovky LPP Holding v Pardubiciach. K útoku sa prihlásila dovtedy neznáma skupina The Earthquake Faction, ktorá tvrdí, že jej cieľom bolo zničiť „epicentrum izraelského zbrojárskeho priemyslu“ v Európe. Dvoch predpokladaných páchateľov sa podarilo zadržať v Českej republike a tretieho na Slovensku.

„Vďaka našim policajtom, ktorí naozaj urobili perfektnú operatívnu činnosť, sme vypátrali tohto človeka, ktorý má americké občianstvo,“ povedal s tým, že dotyčný bol vydaný do Českej republiky.

Čo sa deje s Bukózou?

V súvislosti s mimoriadnou situáciou, ktorú vláda Slovenskej republiky vyhlásila pre únik nebezpečných látok v areáli spoločnosti Bukóza v obci Hencovce, prijali opatrenia súčasne viaceré rezorty.

„My máme na starosti krízové riadenie,“ povedal Šutaj Eštok. Bukóza je podľa neho v konkurze a areál chátra, čo vytvára potenciálne riziko úniku chemických látok a znečistenia pôdy alebo vody.

Polícia v priebehu marca zasahovala proti predajcom syntetických drog prostredníctvom predajných automatov vo viacerých mestách. „Dnes máte zoznam asi deviatich stoviek zakázaných syntetických drog. A títo špekulanti vždy vyvinú látku, ktorá má podobný účinok, ale pridajú tam jednu molekulu,“ vysvetľuje minister, prečo niektoré tieto látky na zozname nie sú.

Drogy z automatov sú však podľa neho mimoriadne nebezpečné, najmä ak sa k nim dostanú deti a skonzumujú ich väčšie množstvo. Jeden zo zaistených automatov podľa ministra obsahoval aj už zakázanú látku, ktorá pred časom spôsobila smrť šestnásťročného dievčaťa v Česku. Rezort vnútra podľa Šutaja Eštoka pripravil novú legislatívu, ktorá už nebude striktne viazaná na zoznam zakázaných látok.

„Už nebudete mať zoznam konkrétnych zakázaných drog, ale vytvorí sa sedem generických skupín. A v rámci toho postihneme každú jednu,“ vyhlásil minister.

Odporúčané články
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné". Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Chaos v energopomoci pokračuje: Vláda ju ide opäť meniť. Budú platiť nové pravidlá, pozrite si prehľad
Chaos v energopomoci pokračuje: Vláda ju ide opäť meniť. Budú platiť nové pravidlá, pozrite si prehľad
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Na nože
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku

