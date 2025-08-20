Los Emil opäť zasahuje: Známa internetová senzácia prešla do ďalšieho štátu, jej putovanie sleduje celý národ

Foto: X - @DerKeiler / Facebook - Mesto Skalica (reprofoto)

Roland Brožkovič
TASR
Ak zviera náhodou stretnete, nemali by ste sa k nemu približovať.

V dolnorakúskom regióne Weinviertel, hraničiacom s Českou republikou a Slovenskom, zaregistrovali nezvyčajného návštevníka – losa. Zviera v utorok spozorovali okrem iného v blízkosti mesta Mistelbach, predtým ho videli aj pri Herrnbaumgartene, Poysdorfe či Grosskrute, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru APA citujúcu hovorcu polície.

Na sociálnych sieťach sa objavili fotografie a videá zachytávajúce toto zviera. Samec losa, ktorý dostal meno Emil, sa podľa portálu iDNES.cz najmenej od začiatku júla pohyboval po Morave, kam sa dostal pravdepodobne z Poľska. Minulý týždeň sa nakrátko ocitol aj na Slovensku, videli ho napríklad v Skalici.

Samotárske zvieratá

Losy patria do čeľade jeleňovitých a sú to zvyčajne samotárske zvieratá. Dospelé jedince môžu dorásť do výšky viac ako dvoch metrov. Samce môžu vážiť viac ako 500 kilogramov.

Hoci je v Poľsku možné vidieť losy pomerne často, na Slovensku a v Česku ide o vzácnosť. Migrovať totiž dokážu len s ťažkosťami a väčšinou sa k nám zatúlajú len mladé samce hľadajúce nový revír a partnerku. Kedysi tieto majestátne zvieratá žili aj na našom území, no človek ich vyhubil.

Agentúra ochrany prírody zároveň upozorňuje, aby sa ľudia k Emilovi nepribližovali. „Ide o divožijúce zviera, ktoré sa môže splašiť a ohroziť seba aj človeka,“ pripomínajú odborníci.

