Trump ako Ježiš pobúril aj vlastných konzervatívcov: Po kritike fotku zmazal, tvrdí, že na nej bol ako lekár

Lucia Mužlová
TASR
Trump tvrdí, že rozruch pramenil z nedorozumenia.

Prezident Donald Trump sa snaží zmierniť negatívnu reakciu amerických veriacich na svoju sebaprezentáciu ako uzdravujúceho Ježiša. TASR o tom píše podľa agentúr AP a DPA.

Obrázok vytvorený umelou inteligenciou prezident zverejnil v nedeľu na svojej sociálnej sieti Truth Social uprostred sporu s pápežom Levom XIV. Príspevok spolu s obrázkom bol po zhruba 12 hodinách vymazaný po búrlivej reakcii verejnosti, čo Trump nerobieva. Ako rúhačský a narcistický ho predtým odsúdilo mnoho jeho priaznivcov vrátane konzervatívnych kresťanov.

Trump na obrázku v dlhom bielom rúchu pripomína Ježiša Krista a z jeho rúk vyžaruje jasné svetlo. Pravou rukou sa zároveň dotýka čela muža ležiaceho na posteli v nemocničnej košeli – podobne ako na náboženských výjavoch uzdravovania chorých.

Trump tvrdí, že rozruch pramenil z nedorozumenia. „Ako na to prišli?“ spýtal sa. „Mám to byť ja ako lekár, ktorý robí ľudí lepšími. A ja robím ľudí lepšími. Robím ľudí oveľa lepšími,“ povedal, ale nevyjadril sa k jasne náboženskej atmosfére obrázka. Nevysvetlil ani úplne iné oblečenie, ako majú dnešní lekári.

Rovnako vzdorovitý ostáva aj vo svojom konflikte s pápežom: „Niet sa za čo ospravedlňovať. Mýli sa.“

„Ani Hitler, ani Mussolini neútočili na pápeža tak priamo a verejne,“ povedal vo vyhlásení pre agentúru Reuters vatikánsky expert Massimo Faggioli.

Kritizovali ho aj vlastní

Väčšina amerických katolíckych voličov podporila Donalda Trumpa v jeho prezidentskom víťazstve v roku 2024. Teraz dokonca aj medzi konzervatívne orientovanými biskupmi panuje zdesenie nad bezprecedentným slovným útokom na pápeža Leva XIV.

Kritika prišla od arcibiskupa Paula Coakleyho, predsedu Konferencie katolíckych biskupov USA, a od minnesotského biskupa Roberta Barrona, ktorý len pred niekoľkými dňami tlieskal Trumpovi ako veľkonočnému hosťovi v Bielom dome. Barron označil prezidentove poznámky za „úplne nevhodné a neúctivé“ a povzbudil ho, aby sa ospravedlnil.

Zdesenie sa rozšírilo aj na konzervatívnych evanjelikálov. „Vy nie ste Boh. Nikto z nás ním nie je. Toto zachádza priďaleko. Prekračuje to hranice,“ napísal David Brody, prominentný komentátor Christian Broadcasting Network a Trumpov doterajší podporovateľ.

Prezidentov spor s americkými náboženskými komunitami prichádza pol roka pred jesennými voľbami v polovici volebného obdobia (midterms), keď Trumpovi klesá podpora. Málo skupín voličov mu bolo lojálnejších ako tí z náboženskej pravice.
Nateraz sú niektorí jeho spojenci optimistickí, že na spor sa čoskoro zabudne.

„Existuje hlboká zásoba uznania pre prezidenta a jeho politiku založenú na viere, ktorá presahuje a zatieňuje akýkoľvek nesúhlas ohľadom príspevku na sociálnych sieťach,“ povedal pre agentúru Associated Press člen prezidentovej poradnej rady pre vierovyznanie Ralph Reed.

Slováci čakajú na peniaze zbytočne: Pomoc mešká bez vysvetlenia, druhá vlna energošekov zatiaľ vôbec nezačala

Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Tip na výlet
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Slováci a Česi v zahraničí
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Na nože
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog

