Trump ako Ježiš pobúril aj vlastných konzervatívcov: Po kritike fotku zmazal, tvrdí, že na nej bol ako lekár

Prezident Donald Trump sa snaží zmierniť negatívnu reakciu amerických veriacich na svoju sebaprezentáciu ako uzdravujúceho Ježiša. TASR o tom píše podľa agentúr AP a DPA.
Obrázok vytvorený umelou inteligenciou prezident zverejnil v nedeľu na svojej sociálnej sieti Truth Social uprostred sporu s pápežom Levom XIV. Príspevok spolu s obrázkom bol po zhruba 12 hodinách vymazaný po búrlivej reakcii verejnosti, čo Trump nerobieva. Ako rúhačský a narcistický ho predtým odsúdilo mnoho jeho priaznivcov vrátane konzervatívnych kresťanov.
Trump na obrázku v dlhom bielom rúchu pripomína Ježiša Krista a z jeho rúk vyžaruje jasné svetlo. Pravou rukou sa zároveň dotýka čela muža ležiaceho na posteli v nemocničnej košeli – podobne ako na náboženských výjavoch uzdravovania chorých.
Trump tvrdí, že rozruch pramenil z nedorozumenia. „Ako na to prišli?“ spýtal sa. „Mám to byť ja ako lekár, ktorý robí ľudí lepšími. A ja robím ľudí lepšími. Robím ľudí oveľa lepšími,“ povedal, ale nevyjadril sa k jasne náboženskej atmosfére obrázka. Nevysvetlil ani úplne iné oblečenie, ako majú dnešní lekári.
Rovnako vzdorovitý ostáva aj vo svojom konflikte s pápežom: „Niet sa za čo ospravedlňovať. Mýli sa.“
„Ani Hitler, ani Mussolini neútočili na pápeža tak priamo a verejne,“ povedal vo vyhlásení pre agentúru Reuters vatikánsky expert Massimo Faggioli.
Kritizovali ho aj vlastní
Väčšina amerických katolíckych voličov podporila Donalda Trumpa v jeho prezidentskom víťazstve v roku 2024. Teraz dokonca aj medzi konzervatívne orientovanými biskupmi panuje zdesenie nad bezprecedentným slovným útokom na pápeža Leva XIV.
Kritika prišla od arcibiskupa Paula Coakleyho, predsedu Konferencie katolíckych biskupov USA, a od minnesotského biskupa Roberta Barrona, ktorý len pred niekoľkými dňami tlieskal Trumpovi ako veľkonočnému hosťovi v Bielom dome. Barron označil prezidentove poznámky za „úplne nevhodné a neúctivé“ a povzbudil ho, aby sa ospravedlnil.
Zdesenie sa rozšírilo aj na konzervatívnych evanjelikálov. „Vy nie ste Boh. Nikto z nás ním nie je. Toto zachádza priďaleko. Prekračuje to hranice,“ napísal David Brody, prominentný komentátor Christian Broadcasting Network a Trumpov doterajší podporovateľ.
Prezidentov spor s americkými náboženskými komunitami prichádza pol roka pred jesennými voľbami v polovici volebného obdobia (midterms), keď Trumpovi klesá podpora. Málo skupín voličov mu bolo lojálnejších ako tí z náboženskej pravice.
Nateraz sú niektorí jeho spojenci optimistickí, že na spor sa čoskoro zabudne.
„Existuje hlboká zásoba uznania pre prezidenta a jeho politiku založenú na viere, ktorá presahuje a zatieňuje akýkoľvek nesúhlas ohľadom príspevku na sociálnych sieťach,“ povedal pre agentúru Associated Press člen prezidentovej poradnej rady pre vierovyznanie Ralph Reed.
