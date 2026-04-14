Slováci čakajú na peniaze zbytočne: Pomoc mešká bez vysvetlenia, druhá vlna energošekov zatiaľ vôbec nezačala

Foto: TASR - Jakub Kotian/unsplash

Nina Malovcová
Vláda stále nerozhodla o ďalších energošekoch.

Druhá vlna energopomoci mala podľa pôvodných informácií odštartovať už v apríli, no realita je zatiaľ odlišná. Mnohí Slováci si svoje poštové schránky kontrolujú zbytočne, energošeky im zatiaľ nedorazili a pomoc od štátu neprichádza.

Ako informovala televízia Markíza, distribúcia ďalších energošekov sa zatiaľ ani nezačala. Dôvodom je fakt, že vláda doposiaľ neschválila pokračovanie energopomoci, a celý proces tak zostáva len v rovine očakávaní.

Druhá vlna pomoci zatiaľ neexistuje

Hoci štát avizoval pokračovanie kompenzácií za vysoké ceny tepla, aktuálne nie je jasné, kedy sa pomoc reálne spustí. Informácie z call-centra naznačujú, že bez schválenia zo strany vlády nie je možné v distribúcii pokračovať. „Vláda totiž ešte neschválila ďalšie kolo energopomoci, takže sa musí čakať. Nedostali sme žiadne bližšie informácie,“ uviedli pre televíziu operátori.

Foto: interez.sk

Podobne sa vyjadrila aj Slovenská pošta, ktorá má energošeky doručovať. Tá zatiaľ nedostala žiadne pokyny na tlač ani distribúciu. „Z ministerstva hospodárstva sme zatiaľ nedostali žiadne bližšie informácie o ďalšej tlači a distribúcii energošekov,“ dodala pre Markízu hovorkyňa Eva Peterová.

Časť ľudí stále nedostala ani prvú pomoc

Problémy sa netýkajú len druhej vlny. Niektorí Slováci stále čakajú aj na energošeky z prvej distribúcie, čo vyvoláva obavy, či o peniaze neprídu. Ak však majú nárok schválený v systéme, suma im bude vyplatená dodatočne. Kľúčové je, aby boli údaje správne evidované. V opačnom prípade je potrebné podať námietku.

Peniaze dostanete pri ďalšom šeku

Systém energopoukážok bol nastavený tak, aby sa pomoc vyplácala prostredníctvom pošty. Pri nevyzdvihnutých poukazoch sa preto postupuje podľa jej pravidiel. To však podľa rezortu neznamená, že domácnosti o pomoc prídu. „Občania však o svoju pomoc neprídu, suma im bude kumulatívne vyplatená pri najbližšom zasielaní energopoukážok,“ uviedla hovorkyňa ministerstva hospodárstva Mária Pavlusík. V praxi to podľa nej znamená, že ak si domácnosť nestihne vybrať aktuálnu poukážku, príslušná suma sa pripočíta k ďalšej energopomoci, ktorú štát bude vyplácať v nasledujúcom období.

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Dva šeky v jednej schránke

Šeky mali prichádzať postupne, takže domácnosti ich nenájdu v schránkach v rovnakom čase. Dôležitým faktorom je spôsob vykurovania. Energošeky sú určené pre domácnosti napojené na centrálne vykurovanie, teda tie, ktoré odoberajú teplo z teplární. Naopak, bytové domy s vlastnou kotolňou na túto formu pomoci nedosiahnu. Práve to je dôvod, prečo viacerí ľudia nedostali ani prvú várku podpory. Ak má niekto nárok, no peniaze mu neprišli, odporúča sa podať námietku.

Štát aktuálne pripravuje veľké zmeny v energopomoci, ktorá mala byť pôvodne jednoduchá a spravodlivá, no ukázalo sa, že má viacero nedostatkov. Systém sa opakovane upravuje, objavili sa chyby vo vyplácaní aj prípady, keď pomoc skončila tam, kde nemala. V hre sú pritom desiatky miliónov eur a v niektorých situáciách môže štát žiadať peniaze späť. Problémy spôsobuje najmä výpočet bonity domácnosti, kde rozhodujú príjmy všetkých osôb s trvalým pobytom, aj keď tam reálne nebývajú. Riešia sa aj energošeky s obmedzenou platnosťou či podozrenia z úniku citlivých údajov. Téme sme sa podrobnejšie venovali v článku, ktorý si môžete prečítať tu.
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Streľba v Turecku: Bývalý študent prišiel do školy, zranil najmenej 16 ľudí

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
