Trik, vďaka ktorému nebudete mať doma nikdy neporiadok: Stačí si upratovanie rozdeliť na 5 zón

Jedným z najlepších aspektov pobytu v hoteli je bezpochyby čistota a sviežosť izby. Vďaka niekoľkým jednoduchým trikom môžete mať rovnaký pocit aj doma. Stačí, ak si upratovanie rozdelíte na päť zón a nebudete tak mať problém s plánovaním alebo nedostatkom času a energie.
V našich domovoch nemáme tímy upratovačiek, ktoré neustále všetko čistia a drhnú, takže nie je prekvapujúce, že nevyzerajú ako čerstvo upratané hotely. Podľa odborníkov však existuje jednoduchá zmena, ktorú môžete urobiť vo svojej rutine, a ktorá dodá vášmu domovu čistotu ako v hoteli. A skvelé na tom je, že je to veľmi jednoduché, píše Express.
Pravidlo piatich zón
Ak ste niekedy túžili, aby váš domov pôsobil tak elegantne ako hotel, Zara O’Hare z Land of Rugs tvrdí, že je to jednoduché. Povedala: „Nepotrebujete celý tím upratovačiek. Stačí si osvojiť pár zámerných návykov, ktoré vytvoria rovnaký pocit pokoja a poriadku.“
Jedným z nich je technika nazývaná „pravidlo piatich zón“, vďaka ktorej bude upratovanie vášho domova oveľa zvládnuteľnejšie a zabráni sa hromadeniu konkrétnych úloh počas týždňa. Zara vysvetlila, že ide o to, aby ste si nenechávali upratovanie len na jeden deň v týždni. Väčšina ľudí totiž považuje sobotu za upratovací deň, a tak rýchlo strácajú voľný deň z víkendu, ktorý mohli stráviť relaxom či časom s blízkymi.
Namiesto toho radí expertka rozdeliť svoju domácnosť na päť zón – spanie, kúpanie, jedenie, relax a práca – a každý deň v týždni sa venovať jednej z nich. „Táto hotelová rutina udržuje všetko pod kontrolou, bez toho aby ste sa cítili preťažení,“ vysvetľuje Zara.
A ak do rovnice pridáte bielu posteľnú bielizeň, vaša spálňa bude vždy pôsobiť sviežo a bezchybne, ako v hoteli. Udržiavať čistotu však nie je vždy najjednoduchšia úloha. Zara odporúča prať raz týždenne v horúcej vode, do každej dávky pridať sódu bikarbónu alebo biely ocot a zvoliť priedušnú bavlnu s vysokou hustotou vlákien.
Nahlásiť chybu v článku