Tri transrodové ženy zastrelili a pohodili ich k ceste. Pakistanom otriasol ďalší desivý čin, násilie v krajine narastá

Ilustračná foto: Pexels

Jakub Baláž
TASR
Transrodové ženy sú v Pakistane v posledných rokoch terčom vysoko organizovanej nenávistnej kampane na internete.

Telá troch transrodových žien našli v noci na nedeľu pohodené na okraji cesty v najväčšom pakistanskom meste Karáčí. Oznámila to tamojšia polícia, píše TASR podľa agentúry AFP.

Ľudskoprávne organizácie ako napríklad Amnesty International tvrdia, že v Pakistane dochádza v ostatnom čase k znepokojivému nárastu násilia voči transrodovým osobám. Presnejšie údaje o takýchto incidentoch ale nie sú k dispozícii, nakoľko, ako píše AFP, sa veľmi podhodnocujú a dostatočne sa o nich neinformuje.

Na diaľnici boli nájdené prestrieľané telá troch transrodových žien,“ povedal AFP predstaviteľ miestnej polície. Uviedol, že polícia dosiaľ nezistila ich totožnosť a dodal, že je priskoro na to, aby bolo možné určiť motív ich vrážd.

Vedenie provincie Sindh, v ktorej leží mesto Karáči, polícii nariadilo, aby „okamžite zatkla vrahov“. Zdôraznilo pritom, že transrodové osoby sú zraniteľnou skupinou obyvateľstva a zasluhujú si rešpekt a dôstojnosť.

Nenávisť voči transrodovým ľuďom je v krajine zakorenená

AFP približuje, že transrodové ženy sú v Pakistane v posledných rokoch terčom vysoko organizovanej nenávistnej kampane na internete, ktorú vedie náboženská pravica. Aktivisti poukazujú na to, že hoci sú štát aj polícia na strane transrodových ľudí, v spoločnosti je voči nim stále hlboko zakorenená nenávisť, čoho dôkazom je podľa nich výskyt takýchto vrážd.

Pakistan prijal v roku 2018 zákon o právach transrodových osôb považovaný za prelomový a veľmi pokrokový. Za ochranu, ktorú ním tejto komunite poskytol, si vyslúžil pochvalné ohlasy na celom svete. Náboženské skupiny v krajine však tvrdili, že predmetná legislatíva je v rozpore s islamským právom a označovali ju za „sprisahanie zamerané na zničenie rodinného systému“. Pakistanský súd neskôr niektoré zásadné časti zákona zrušil.

