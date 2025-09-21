Športový svet v slzách: Vo veku 80 rokov zomrel špičkový hokejový brankár a dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára

Vo veku 80 rokov zomrel bývalý špičkový hokejový brankár Bernie Parent, ktorý v rokoch 1974 a 1975 získal v drese Philadelphie Flyers dvakrát Stanleyho pohár. Rodáka z Montrealu považujú za jedného z najlepších brankárov všetkých čias.
V NHL odohral spolu 13 ročníkov, okrem Philadephie chytal aj za Boston Bruins a Toronto Maple Leafs. V oboch sezónach, keď s Philadelphiou vybojoval Stanleyho pohár, získal aj Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára a Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off. V roku 1984 ho uviedli do Hokejovej siene slávy v Toronte (HHOF).
