Slovenská stopa v útoku na Rusko: Drony vraj mali byť prepašované od nás, útok sa napokon nepodaril

Roland Brožkovič
TASR
V súvislosti s plánovaním „teroristického útoku“ pomocou 35 dronov zadržali osem ľudí.

Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) zadržala zahraničného občana, ktorý sa predtým pokúsil vypustiť dron z moskovskej železničnej stanice s cieľom identifikovať železničné vagóny prepravujúce ropné produkty.

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V súvislosti s plánovaním „teroristického útoku“ pomocou 35 dronov na závod v Moskovskej oblasti zadržali osem ľudí, pričom drony údajne prepašovali do Ruska zo Slovenska cez Poľsko a Bielorusko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry TASS.

Príslušníci FSB zadržali muža v Murmanskej oblasti za porušenie pravidiel vstupu do pohraničného pásma. Zadržaný podľa nich smeroval k rusko-nórskej hranici. Vyšetrovatelia zistili, že v roku 2023 na platforme Telegram dobrovoľne nadviazal kontakt s ukrajinskými spravodajskými službami. Na ich pokyn údajne vycestoval do Moskvy. Tam na železničnej stanici použil dron na prieskum vládnych budov, dopravnej infraštruktúry a miest, kde sa zhromažďovali civilisti.

Muž sa vraj priznal

TASS tvrdí, že po príprave na vykonanie „sabotážnych a teroristických útokov“ odletel z Moskvy do Murmanskej oblasti, odkiaľ mal v pláne prekročiť hranicu do Nórska. Muž sa podľa ruskej tlačovej agentúry k obvineniam priznal. Uviedol, že je odborníkom na bezpilotné lietadlá a umelú inteligenciu. Priznal sa, že sa prihlásil do ukrajinských síl územnej obrany a kontaktoval ukrajinské kanály na Telegrame s cieľom pracovať pre ukrajinské spravodajské služby.

Ruský prezident Vladimir Putin
Foto: SITA/AP

Ruské orgány začali trestné stíhanie a muža vzali do väzby. FSB objasnila, že v súvislosti s prípravou útoku na strategický podnik v Moskovskej oblasti pomocou desiatok dronov vzala do väzby celkovo osem ľudí.

V júli FSB uviedla, že prekazila pokus ukrajinských spravodajských služieb zaútočiť dronmi na strategický zbrojársky podnik v Moskovskej oblasti. Páchatelia mali v pláne vypustiť drony z prenajatého hangáru, ktorý na túto operáciu pripravili dvaja občania z Moldavska, ktorí neskôr z Ruska odišli.

Tieto drony údajne do Ruska prepašovali zo SR cez Poľsko a Bielorusko za účasti spravodajských služieb európskych krajín. Podľa FSB bol do organizovania tohto zmareného teroristického útoku zapojený ukrajinský videobloger a raper Albert Vasiliev, známy ako „Kyivstoner“, ktorý je údajne držiteľom amerického pasu. Vasiliev podľa denníka Ukrajinska pravda od roku 2024 verejne uvádza, že žije so svojou rodinou na Slovensku.

Rusko je vraj pripravené na návrhy

Z Ruska pritom dnes prišla prekvapujúca informácia, že Putinov režim je otvorený vypočuť si nové návrhy, ako dosiahnuť urovnanie konfliktu na Ukrajine, uviedol v rozhovore zverejnenom v piatok námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov. Všetky návrhy by podľa neho mali vychádzať z reálnej situácie v teréne, informuje TASR podľa správ agentúry Reuters a stanice Sky News.

Prezidenti Trump a Putin
Foto: SITA/AP

Riabkov v rozhovore pre portál News.ru povedal, že Spojené štáty prejavili pripravenosť pre „konštruktívny dialóg“ a „porozumenie ruskej pozície“. „V tomto štádiu je dôležitejšie, do akej miery je Washington schopný ovplyvňovať rozhodnutia kyjevského režimu a jeho európskych sponzorov, ktorí stále snívajú o ‚strategickej porážke‘ Ruska,“ uviedol námestník.

Podľa Sky News vyjadrenie Riabkova naznačuje, že Rusko ukončí vojnu iba za podmienok, ktoré si samo stanoví, a dúfa, že USA dokážu ovplyvniť Ukrajinu a jej spojencov. Rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine stagnujú, najmä z dôvodu vojny v Iráne. Kremeľ vo štvrtok uviedol, že zatiaľ nemá informácie o možnej návšteve Moskvy zo strany amerických osobitných vyslancov Jareda Kushnera a Stevea Witkoffa, ktorí viedli predošlé rokovania s Ruskom

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