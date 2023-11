Šialená teória o muzikáli Pomáda vám nedá spávať: Kultový film je úplne o niečom inom, ako ste si mysleli

Filmoví fanúšikovia dokážu o svojich obľúbených filmoch debatovať naozaj dlhé hodiny. Či už naživo s priateľmi, alebo hoc aj na fórach či sociálnych sieťach. Niekedy ich debaty zájdu až tak ďaleko, že im na um zídu šialené teórie, ktoré ale môžu mať niečo do seba. Táto o kultovom muzikáli Pomáda je ale natoľko bizarná, že mnohí nad ňou krútia hlavou, no niektorí si myslia, že by na nej niečo mohlo byť.

Veríme, že filmový muzikál Pomáda (Grease) v hlavných úlohách s Oliviou Newton-Johnovou a Johnom Travoltom bližšie predstavovať netreba. Kultová romantická komédia, z ktorej piesne sa do uší dostali aj tomu, čo film nevidel, mala premiéru ešte v roku 1978. No a už vtedy bola predmetom debát. Táto temná teória o deji filmu sa ale na internete začala rozoberať až v posledných rokoch, píše web Screenrant.

Sandy podľa divákov na začiatku umrela

Jej základom je tvrdenie, že postava Sandy Olsson, ktorú stvárnila Olivia Newton-John, umrela hneď na začiatku filmu a to, čo vidíme v deji potom, je vlastne jej predstava posmrtného života.

Podľa fanúšikov sa Sandy mala pred očami Dannyho Zuka (John Travolta) utopiť. Diváci tvrdia, že je k tomu v samotnom filme hneď niekoľko náznakov.

Prvým je verš v pesničke Summer Nights, kde John Travolta spieva: „I saved her life, she nearly drowned“, teda v preklade „takmer sa utopila, no zachránil som ju“. Čo ak ju ale predsa len Danny nezachránil?

Potvrdzovať to má aj záver filmu

Druhou indíciou je samotný záver filmu, v ktorom Sandy a Danny letia do vzduchu v aute. Šialená teória tvrdí, že je to dôkaz, že Sandy konečne našla pokoj a ide do neba.

Samozrejme, tvorcovia k týmto teóriám nepovedali nič. Zostáva tak len na samotných divákoch, ako si film a jeho príbeh budú interpretovať.