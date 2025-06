Trápi ju nepríjemná vec. Nela Pocisková vyšla s pravdou von a prezradila fanúšikom, s akým zdravotným problémom bojuje

Aj keď umelkyni odpadla jedna povinnosť súvisiaca s účinkovaním v seriáli Vina, ktorý zožal veľký úspech, aj naďalej tvrdo pracuje, ale tentoraz sa venuje svojej veľkej vášni. Spev miluje, fanúšikov zásobuje samými novinkami, spolupracuje s inými spevákmi a natáča nové videoklipy. Jej priaznivci sú už zvyknutí na pravidelné príspevky známej speváčky a herečky na sociálnej sieti, na ktoré nezabúda a informuje ich nielen o svojom pracovnom, ale aj o súkromnom živote.

Nedávno sa podelila na svojom Instagrame s jedným zdravotným neduhom, s ktorým si zrejme nevie dať rady. Nie je sa čomu čudovať. Ide totiž o niečo, čo je v tejto dobe úplne normálne a súvisí s príchodom jari. Hoci podľa kalendára a zvyšujúcich sa teplôt je vonku už leto, stále doznieva jarné obdobie a stromy rozkvitajú. Pre niektorých ľudí to však automaticky znamená viac vreckoviek pri sebe, uslzené a červené oči, svrbiaci nos a kýchanie. Podobne ako aj u Nely Pociskovej.

O aký záber sa podelila?

Dvojnásobná mamička zjavne trpí alergiami. Aspoň tak to vyzerá podľa fotografie a popisku, ktoré zverejnila na sociálnej sieti. „Každý rok si hovorím, že tento už nebudem mať alergiu, nebudem na to predsa jesť lieky,“ napísala Nela k záberu, na ktorom sa ukázala so slnečnými okuliarmi a servítkou zakrývajúcou nos a ústa.

Podľa fotografie sa herečka zrejme vybrala do prírody, čo si však vyžiadalo svoju daň. Alergici by vedeli rozprávať, aké vie byť toto obdobie pre nich po zdravotnej stránke náročné. Niektorí doslova nemôžu vyjsť von, keďže sa cítia veľmi zle a peľ zo stromov im spôsobuje neskutočné muky.