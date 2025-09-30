Transakčná daň sa pre niektoré osoby ruší: Od budúceho roka ju už nebudete platiť, pozrite si prehľad

Kto už nebude platiť transakčnú daň?

Transakčnú daň už od budúceho roka nebudú platiť živnostníci a ďalšie fyzické osoby podnikatelia. Novelu zákona o dani z finančných transakcií, ktorú predložila skupina poslancov koaličnej SNS, Národná rada (NR) SR v utorok definitívne schválila. Získala podporu všetkých 128 prítomných zákonodarcov.

Predkladatelia pôvodne navrhovali, aby transakčnú daň neplatili živnostníci ani malé firmy s obratom do 100 000 eur. Zmeny mali platiť už od októbra tohto roka. Ministerstvo financií (MF) SR s návrhom v minulosti nesúhlasilo. Predkladatelia s rezortom financií viackrát rokovali a avizovali, že po vzájomnej dohode predložia zmeny, ktoré novelu upravia.

Transakčná daň už len pre právnické osoby

Foto: TASR – Pavel Neubauer

Poslanci tak pri záverečnom hlasovaní schválili pozmeňujúci návrh Adama Lučanského (SNS). Transakčnú daň budú po novom platiť už iba právnické osoby. Oslobodené od nej budú fyzické osoby podnikatelia, ktoré v súčasnosti túto daň tiež platia. Zmena bude nakoniec platiť od začiatku budúceho roka.

Pozmeňujúci návrh priniesol aj viaceré technické úpravy zákona. Dopĺňa napríklad definície pojmov ako preúčtovaný náklad a stála prevádzkareň, keďže v praxi vznikali viaceré nejasnosti. Upravuje tiež definíciu daňovníka a zavádza rozdelenie na daňovníkov s obmedzenou a neobmedzenou daňovou povinnosťou. Spresňuje aj zoznam subjektov naviazaných na rozpočet verejnej správy, ktoré sú vylúčené z okruhu daňovníkov, či použitie platobnej karty na účely tohto zákona.

Keď to schvaľovali, problém nevideli

Naopak, poslanci pri hlasovaní odmietli viaceré opozičné pozmeňujúce návrhy. Marián Viskupič (SaS) chcel transakčnú daň úplne zrušiť, pričom štát ju mal tým, ktorí ju doteraz zaplatili, vrátiť. Ingrid Kosová (PS) zase navrhovala, aby sa výnimka z transakčnej dane vzťahovala na všetky školy a školské zariadenia financované z verejných zdrojov bez ohľadu na právnu formu zriaďovateľa, teda aj keď sú obchodnou spoločnosťou.

Foto: Pixabay

„Cieľom návrhu zákona je upraviť rozsah subjektov, ktoré sú daňovníkmi podľa zákona o dani z finančných transakcií, a to z dôvodu potreby zabezpečiť spravodlivejšie, hospodárnejšie a administratívne únosnejšie uplatňovanie tejto dane,“ vysvetlili predkladatelia v dôvodovej správe. Právna úprava podľa nich reaguje na praktické skúsenosti s aplikáciou zákona, ako aj na opakované pripomienky podnikateľskej verejnosti týkajúce sa neúmerného zaťaženia malých subjektov.

Novela bude účinná od 1. januára 2026.

Šimkovičová sa vyjadrila k letenkám do USA: Chcela ísť vládnym špeciálom, no z prezidentskej kancelárie…

