Šimkovičová sa vyjadrila k letenkám do USA: Chcela ísť vládnym špeciálom, no z prezidentskej kancelárie neprišla odpoveď

Na ministerstve kultúry sa dnes uskutočnila tlačová konferencia, na ktorej vystúpila ministerka kultúry Martina Šimkovičová spolu s generálnym tajomníkom služobného úradu Lukášom Machalom. Ako zaznelo v úvode, hlavnou témou stretnutia boli aktuálne otázky, ktorými sa rezort v súčasnosti zaoberá.
Na záver bol vyhradený priestor aj pre 3 otázky novinárov k aktuálnemu dianiu.
Ministerka sa na úvod venovala aj ďalším okolnostiam, ktoré podľa nej ovplyvňujú prácu rezortu. Kritizovala bývalú ministerku Natáliu Milanovú, ktorá má podľa nej cez Infozákon pravidelne podávať množstvo žiadostí, čo ministerstvo považuje za nadmerné zaťažovanie. Zároveň zdôraznila, že rezort nechce pôsobiť ako obhajca či vyviňujúca sa strana, ale podľa jej slov majú hovoriť výsledky práce, ktoré vychádzajú z plnenia programového vyhlásenia vlády.
Zahraničné cesty sa týkajú aj ďalších rezortov
Šimkovičová sa vyjadrila aj k medializovaným kauzám a obvineniam, ktoré podľa nej nespravodlivo vrhajú tieň na prácu ministerstva. Ako uviedla, negatívne články sa často spájajú výlučne s jej menom, hoci zahraničné cesty a s nimi súvisiace výdavky sa týkajú aj ďalších rezortov.
„Aby sa toto nejakým spôsobom prekrylo, a Šimkovičová vždy prekryje nejaké témy. Tak zrazu sme tu začali objavovať titulky Letenky za 16-tisíc. A kde je pravda? Letenky za 16-tisíc nikto nekupoval, toľko to tie letenky nestáli, a mne sa vlastne zdá, ako keby len ministerstvo kultúry malo zahraničné cesty, ako keby sme len my cestovali,“ vyhlásila ministerka.
Podľa nej boli tieto články súčasťou naratívu, ktorý mal prekryť iné kauzy vo verejnom priestore, vrátane dotácií rodiny Michala Šimečku. Zdôraznila, že aj ďalší ministri využívajú zahraničné služobné cesty a v niektorých prípadoch mali dokonca drahšie letenky ako ona, no o ich výdavkoch sa podľa nej nepíše.
Komunikácia s Pellegriniho kanceláriou
Ministerka sa dotkla aj otázky využívania vládneho špeciálu a komunikácie s prezidentskou kanceláriou. „Naša protokolistka komunikovala s ich kanceláriou a písomne teda žiadali sme, aby sme mohli ísť v špeciáli. Nedostávala sa nám odpoveď, čakali sme na víza a agentúra, ktorú vybrala pani Milanová, mohla kupovať letenky až vtedy, keď sme dostali víza, aby sme tam neplatili nejaké zbytočné poplatky,“ uviedla.
Zároveň zdôraznila, že rezort kultúry vládny špeciál nevyužil ani raz. „Viete, vládny špeciál ministerstvo kultúry nepoužilo ani raz. A viete prečo? Pretože pre nás je to neúnosná cena, my to nemôžeme používať. To, čo iné ministerstvá pri svojich rozpočtoch dokážu používať na mesačnej báze, niekde na týždennej, my sme za dva roky vládny špeciál nepoužili ani raz,“ dodala.
Kritika voči prezidentovi
Generálny tajomník služobného úradu MK Lukáš Machala doplnil, že rezort kultúry je v prípade míňania prostriedkov na zahraničné pracovné cesty „na chvoste“ ústredných orgánov štátnej správy. Ministerstvo podľa jeho slov nevyužíva na takéto cesty vládny špeciál z dôvodu vysokých nákladov, kritizoval však zároveň efektívnosť využitia vládneho špeciálu v prípade ostatnej cesty prezidenta Pellegriniho do USA.
„Bolo by dobré sa pýtať, prečo zo všetkých ministrov, ktorí cestovali do USA v danom čase, bol na palube vládneho špeciálu len jeden, zatiaľ čo iní leteli komerčnými linkami,“ upozornil. Podľa neho v lietadle, ktorým cestovala ministerka Šimkovičová, letel ďalší člen vlády a aj rakúsky prezident Alexander Van der Bellen.
