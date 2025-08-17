Tragická nedeľa na slovenských cestách. Po nehode prišiel o život 56-ročný motocyklista, so strojom zišiel mimo cesty

Pri dopravnej nehode v okrese Nové Zámky prišiel o život 56-ročný motocyklista. Nehoda sa stala v nedeľu v popoludňajších hodinách na ceste II/564 medzi obcami Salka a Bajtava, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Vodič motocykla pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, v dôsledku čoho pri prejazde zákrutou nezvládol vedenie a zišiel mimo cesty. Pri nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.
Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania polície.
