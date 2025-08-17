Doprava na D1 je obmedzená, na mieste zasahoval aj vrtuľník. Záchranné zložky sú v pohotovosti kvôli nehode motorkára

Polícia zasahuje pri nehode motocyklistu na diaľnici D1 v smere od obce Blatné do Bratislavy. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti. Vodiči sa v danom úseku zdržia približne 20 minút.
„Podľa zatiaľ zistených informácií tam došlo z doposiaľ nezistených príčin k dopravnej nehode motocyklistu, pri ktorej utrpel zranenia dolnej končatiny, a bol vrtuľníkom prevezený do zdravotníckeho zariadenia. Dychová skúška u vodiča motocykla dopadla s negatívnym výsledkom,“ dodala polícia. Spresnila, že predmetná dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania.
