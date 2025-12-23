Tragédia pred Štedrým dňom: V areáli firmy sa zrútila časť strechy, zasahujú všetky záchranné zložky

Vo Veľkých Kapušanoch v Košickom kraji sa zrútila časť strechy v areáli jednej z firiem, kde podľa prvotných informácií prebiehali rekonštrukčné práce. V objekte sa v tom čase nachádzali osoby, ich aktuálny stav nateraz nie je možné potvrdiť.
Košická polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Zasahujú všetky záchranné zložky
„Na mieste aktuálne zasahujú všetky záchranné zložky, prebiehajú záchranné práce a preverovanie situácie v sutinách. Na pomoc smeruje aj banská záchranná brigáda z Humenného. Presný počet osôb ani ich zdravotný stav zatiaľ nie je možné potvrdiť,“ doplnila polícia.
Odporúčané články
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku