Tragédia počas vyučovania: Zrútila sa škola plná detí, desiatky zostali uväznené pod troskami. Hlásia obete aj zranených

Najmenej sedem detí zahynulo a ďalších aspoň 26 ľudí utrpelo zranenia v západoindickom štáte Radžastan po tom, ako sa tam v piatok zrútila strecha budovy školy, informovali miestne médiá. Desiatky ľudí sú stále pravdepodobne zavalené pod sutinami, píše TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.

Miestna polícia potvrdila, že „najmenej sedem detí zahynulo a 26 utrpelo zranenia“. V budove bolo v čase nešťastia približne 60 žiakov, učiteľov a zamestnancov. Na záberoch z miesta nešťastia vidieť miestnych obyvateľov zhromaždených okolo školy, zatiaľ čo záchranári žeriavom odstraňujú trosky.

Podľa miestnych spravodajských staníc prebiehalo v čase nešťastia v štátnej škole v meste Džhalavár vyučovanie a deti sedeli v triedach. „Príslušným orgánom boli dané pokyny na zabezpečenie riadneho ošetrenia zranených detí,“ napísal na sociálnej sieti X predseda vlády Radžastanu Bhadžanlal Šarma.

When a new building is constructed, everybody wants credit, but when the building collapses and people die, the blame game begins and nobody takes responsibility . Why ? pic.twitter.com/EVWIyvtlad

Noviny The Economic Times informovali, že niektoré zo zranených detí sú podľa ich zdroja z radov miestnej polície v kritickom stave. Premiér Naréndra Módí nad tragédiou vyjadril hlbokú ľútosť. „V tejto ťažkej chvíli myslím na zasiahnutých študentov a ich rodiny,“ napísal na sociálnej sieti X. „Modlím sa za skoré uzdravenie zranených. Úrady poskytujú postihnutým všetku možnú pomoc,“ dodal.

Štátne školy v Indii čelia nedostatku financovania, pričom problematická je najmä absencia učiteľov, schátrané budovy a nedostatok základného vybavenia, ako sú toalety alebo prístup k čistej pitnej vode. Hoci sa situácia v mestách v uplynulých rokoch zlepšila, v odľahlých oblastiach problémy pretrvávajú.

Seven children dead. Many more injured. A school roof collapsed in Jhalawar, Rajasthan, turning a classroom into a graveyard.@BhajanlalBJP, these screams will haunt you forever. The blood of these children is on your hands. How will you face the parents who sent their children… pic.twitter.com/SYLcjxHVYd

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) July 25, 2025