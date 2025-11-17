Tragédia na východe Ukrajiny: Ruský útok v Balakliji si vyžiadal životy civilistov a zranil deti, ktoré skončili v nemocnici

Nočný útok na Balakliju si vyžiadal obete.

Najmenej troch mŕtvych a desať zranených vrátane detí si vyžiadal nočný raketový útok ruských síl na obytné budovy v centrálnej časti mesta Balaklija ležiaceho v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny. Prostredníctvom platformy Telegram to v pondelok šéf tamojšej vojenskej správy Vitalij Karabanov.

Informovali o tom agentúry Reuters a AFP. „Podľa predbežných informácií boli v dôsledku nočného raketového útoku na mesto Balaklija zabití traja ľudia,“ napísal Karabanov.

Medzi zranenými sú aj deti

Medzi zranenými sú aj deti narodené v rokoch 2011, 2007 a 2010. Deväť ľudí bolo prevezených do nemocnice. „Žiaľ, naďalej prichádzajú telefonáty o možných zraneniach,“ dodal Karabanov.

Rusko od začiatku invázie svojich síl vo februári 2022 takmer denne útočí na ukrajinské územie dronmi alebo raketami. V noci na piatok bolo terčom masívneho ruského útoku hlavné mesto Kyjev, pri ktorom prišlo v jednom bytovom dome o život sedem ľudí.

Zintenzívnené útoky pred zimou

S blížiacou sa zimou Moskva tiež zintenzívnila útoky na energetickú infraštruktúru. Ukrajina odpovedá útokmi na sklady, ropné rafinérie a ďalšie ciele v Rusku. Ruská armáda medzitým pokračuje v pomalom postupe na frontovej línii, najmä na juhu Ukrajiny, kde v nedeľu dobyla ďalšie dve dediny.

