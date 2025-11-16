Minister vyzval podporovateľov Ukrajiny, aby poskytli peniaze na výrobu dronov: Len toto môže ukončiť vojnu

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Vojna na Ukrajine
Minister tvrdí, že Ukrajina potrebuje dostatočné financovanie.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v nedeľu vyzval podporovateľov Ukrajiny, aby poskytli financie na rozšírenie produkcie dronov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

„Moderné preteky v zbrojení nie sú o jadrových zbraniach, ale o miliónoch lacných dronov. Tí, ktorí dokážu rýchlejšie rozšíriť výrobu, zabezpečia mier. To si vyžaduje rýchle a dostatočné financovanie ukrajinského zbrojného priemyslu, ktorý je v súčasnosti najväčším zdrojom inovácií v oblasti obrany na svete. Ak získame dostatočné financovanie, môžeme v budúcom roku vyrobiť až 20 miliónov dronov,“ napísal Sybiha na sociálnej sieti X.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
V Moskve je nutný prevrat, z tohto má Putin najväčší strach: Diplomat vysvetlil, aký je ideálny scenár ukončenia vojny na Ukrajine
2.
Masívny ruský útok na Kyjev a ukrajinská odveta: Zranení, požiare a rozsiahle škody na oboch stranách
3.
EÚ rieši financovanie Ukrajiny: Brusel ju chce podporiť miliardami, Orbán varuje pred „nalievaním peňazí do chaosu“
Zobraziť všetky články (1409)
Foto: SITA/AP

Len toto prinúti Putina ukončiť vojnu

Podľa ukrajinského ministra ukončí ruský prezident Vladimir Putin vojnu len v prípade splnenia dvoch podmienok – musí „stratiť ilúziu, že eventuálne vyhrá na bojisku“ a cena za pokračovanie vojny musí byť preňho vyššia než cena za jej ukončenie.

Ukrajina i Rusko za posledné mesiace rapídne navýšili produkciu bezpilotných dronov. Tie podľa agentúry DPA za zlomok výrobných nákladov tradičných zbraňových systémov menia podobu vedenia vojny na bojisku.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V okrese Trnava došlo k tragickej dopravnej nehode: Cesta je uzavretá v oboch smeroch, tomuto…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firmaGabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v TatráchIvana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách
Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetkoNajhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko
Najväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobodeNajväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobode
Hľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využijeHľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využije
Z dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadouZ dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadou
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodínBoli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Odborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušneOdborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušne

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac