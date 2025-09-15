Tragédia na horách: Po páde z výšky takmer 100 metrov prišiel o život 77-ročný turista

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
TASR
Záchranná služba mu už nedokázala pomôcť.

Pri páde z výšky takmer 100 metrov neďaleko obce Tschagguns v rakúskych Alpách zahynul 77-ročný turista z Nemecka, informovala v nedeľu neskoro večer polícia. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.

Starší muž bol členom skupiny deviatich turistov, ktorá sa v nedeľu popoludní vydala z horského hostinca Grabs na túru na vrchol Tschaggunser Mittagsspitze. Ten leží 2 168 metrov nad morom v údolí Montafon v spolkovej krajine Vorarlbersko na západe Rakúska.

Nemecký turista podľa polície pri prechádzaní sedlom Schwarzhornsattel náhle zakopol a spadol asi 100 metrov dolu skalnatým trávnatým svahom. Pri páde utrpel smrteľné zranenia. Úrady jeho telo vyzdvihli s pomocou policajného vrtuľníka. Zvyšok turistickej skupiny vyviazol bez zranení.

