Športový svet v slzách: Bývalého svetového šampióna našli v jeho dome bez známok života, mal iba 46 rokov

Jakub Baláž
SITA
Športovec otvorene hovoril o problémoch s duševným zdravím, ktoré mal po odchode zo športu.

Bývalý majster sveta v boxe Ricky Hatton zomrel vo veku 46 rokov. Našli ho mŕtveho v jeho dome v meste Hyde v severozápadnom Anglicku, informovala o tom agentúra AFP.

Polícia Manchestru uviedla, že smrť nepovažuje za podozrivú. Hovorca polície uviedol: „Policajtov niekto z verejnosti zavolal na Bowlacre Road v Hyde, kde našli telo 46-ročného muža. V súčasnosti sa nepredpokladajú žiadne podozrivé okolnosti.

Hatton získal svetové tituly v ľahkej a vo welterovej váhe a jeho agresívny štýl z neho urobil jedného z najpopulárnejších britských boxerov svojej generácie. Postupoval amatérskym aj domácim rebríčkom, až kým sa neskôr delil o ring s boxermi svetovej triedy ako Floyd Mayweather či Manny Pacquiao.

Spomínajú na neho aj boxerské legendy

Bývalý britský majster sveta v ťažkej váhe Tyson Fury mu vzdal hold. „Navždy bude len jeden Ricky Hatton. Nemôžem uveriť, že bol taký mladý.

Ďalší bývalý majster sveta Brit Amir Khan opísal Hattona ako „mentora, bojovníka a jedného z najväčších britských boxerov“. „Duševné zdravie nie je slabosť. Je to súčasť ľudskej bytosti. A musíme o ňom hovoriť. Musíme sa navzájom podporovať. Musíme sa o seba opierať. Ricky, ďakujem ti za všetko. Za tvoje zápasy, tvoje chvíle slávy, tvoju odhodlanosť. Ďakujeme, že si nás tlačil dopredu a ukazoval nám, čo je možné,“ doplnil Khan.

