Tragédia, ktorej sa dalo predísť: Správa vyšetrovateľov zrejme odhalila, prečo sa vykoľajila lanovka v Lisabone. Zomrelo 16 ľudí

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Pri nehode z 3. septembra zahynulo 16 ľudí a 21 ďalších utrpelo zranenia.

Pozemná lanovka, ktorá sa vykoľajila a následne havarovala v septembri v portugalskej metropole Lisabon, nespĺňala bezpečnostné štandardy. Vyplýva to z predbežnej správy vyšetrovania, informuje TASR podľa utorkovej správy agentúry DPA.

Úrad pre prevenciu a vyšetrovanie leteckých a železničných nehôd (GPIAAF) v pondelok oznámil, že typ lana, používaný od roku 2022, nebol schválený pre osobnú dopravu a nie je vhodný ani pre lanovky. Pri nehode z 3. septembra zahynulo 16 ľudí a 21 ďalších utrpelo zranenia.

Dopravný podnik tvrdí, že postupoval podľa predpisov

Dopravný podnik Carris, ktorý prevádzkuje mestské lanovky v Lisabone, tvrdil, že dodržiaval všetky protokoly na údržbu. Lanovka naposledy prešla generálnou údržbou v roku 2022 a priebežnú kontrolu vykonali vlani. Údržbu už 14 rokov zabezpečuje externý dodávateľ.

Foto: SITA/AP

Vydanie konečnej správy o príčine nehody sa očakáva do jedného roka, píše DPA. Pozemná lanovka Elevador da Glória s dvoma vozňami spojenými lanom z 19. storočia patrí k technickým atrakciám Lisabonu a v letnej sezóne je obľúbená medzi zahraničnými turistami, ktorí absolvujú krátku, no malebnú cestu po strmom kopci. Bežne ju využívajú aj miestni obyvatelia a je zaradená medzi národné pamiatky Portugalska.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dozvie sa svoj trest: Proces s atentátnikom Cintulom vrcholí, súd dnes vynesie rozsudok

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac