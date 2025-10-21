Dozvie sa svoj trest: Proces s atentátnikom Cintulom vrcholí, súd dnes vynesie rozsudok

Foto: SITA/Jakub Julény

Lucia Mužlová
TASR
Atentát na Roberta Fica
Hrozí mu doživotie.

Obžalovaný atentátnik Juraj Cintula, ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), si v utorok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, vypočuje rozsudok a dozvie sa svoj trest. Jeho vyhlásenie je plánované o 9.00 h.

„Dnes bude vyhlásený rozsudok, čo predseda senátu avizoval na ostatnom hlavnom pojednávaní 8. októbra. Proti rozsudku sa môže obžalovaný štandardne odvolať prostredníctvom tunajšieho súdu na Najvyšší súd SR. Súdny proces prebehol na ôsmich hlavných pojednávaniach, pričom prvé sa uskutočnilo 8. júla,“ konštatovala pre TASR Mária Horáková z ŠTS.

Hrozí mu doživotie

Dôchodca, 72-ročný Juraj Cintula, čelil obžalobe pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe a hrozí mu doživotie. Pochybnosť o tom, že skutok spáchal, nie je, spornou je otázka jeho právnej kvalifikácie.

Podľa prokurátorky Kataríny Habčákovej a právneho zástupcu poškodeného premiéra Davida Lindtnera sa na hlavnom pojednávaní jednoznačne bez akýchkoľvek pochybností preukázalo, že obžalovaný spáchal obzvlášť závažný zločin teroristického útoku.

„Som presvedčená a je to môj právny názor, že obžalovaný svojím konaním naplnil všetky zákonné znaky trestného činu teroristického útoku a na tom trvám,“ tvrdí Habčáková s tým, že obžalovaný dodnes svoj čin neoľutoval.

Ako zdôraznila, Juraj Cintula útočil na celú vládu ako kolektívny orgán, na čele ktorého stojí premiér. Jeho čin bol útok na základné princípy demokracie a na stabilitu štátu.

„Z obsahu záverečnej reči obžalovaného 8. októbra vyplynulo, že absolútne neľutuje svoje konanie, dokonca expresívne vyzýval ďalších na to, aby, ak nesúhlasia s politikou nejakej reprezentácie, a podotýkam v demokratickej krajine, prijali nejaké osobné rozhodnutia a takúto politiku zastavili. Samozrejme, mal na mysli podobný spôsob, ako to urobil on,“ upozornil Lindtner.

Prekvalifikovanie skutku?

Obhajca Juraja Cintulu Namir Alyasry súdu navrhol, aby skutok jeho klienta prekvalifikoval ako zločin útoku na verejného činiteľa, kde je miernejšia trestná sadzba, sedem až 12 rokov.

Podľa Alyasryho postavenie jeho klienta pred súd je dôvodné, ale nemožno súhlasiť s právnou kvalifikáciou terorizmom. Obžalovaný neútočil na ústavné zriadenie štátu a v čase skutku nepomýšľal na pád vlády. Hnev obžalovaného smeroval výlučne k poškodenému Ficovi.

Juraj Cintula tvrdí, že zdravie Fica sa rozhodol poškodiť preto, aby už nebol schopný vykonávať funkciu premiéra. Zabiť ho vraj nechcel. Vybral si na to výjazdové zasadnutie vlády v Handlovej. V momente, keď Fico zamieril medzi sympatizantov, vytiahol zbraň, ktorú mal v legálnej držbe, a päťkrát vystrelil.

