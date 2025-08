Toto mnohých nahnevá: Vstup na hory je prehradený turniketom, majitelia pozemkov vyberajú vstupné

Nejeden človek cestuje a chodieva do prírody nie za oddychom, ale preto, aby mal pekný obsah na sociálne siete. Majitelia pozemkov, cez ktoré denne prejde 8 000 ľudí, si povedali, že toho majú už plné zuby. Osadili turniket a žiadajú poplatok.

Nočná mora pre domácich

Ako informuje web Euronews, vysoko v talianskych Dolomitoch sa turistický chodník na vrchu Seceda stal známym miestom na fotografovanie dramatických záberov vrchov Odle. Popularita tohto miesta sa ale stala nočnou morou pre domácich obyvateľov. Doslova tu ľudia stoja v dlhých radoch, aby si urobili dokonalý záber.

V priebehu minulého týždňa sa tadiaľ premlelo denne údajne až 8 000 ľudí. Domáci sú zo situácie natoľko frustrovaní, že sa rozhodli vziať vec do vlastných rúk a na svoje pozemky nainštalovali turnikety. Je to kontroverzný krok, ktorý vyvolal vlnu nevôle. Poukazuje ale na narastajúci problém s nadmerným turistom, s problematickým správaním ľudí a poškodzovaním životného prostredia.

È terminata la tregua: il tornello sul sentiero del Seceda, celebre meta fotografica in Val Gardena, nel Trentino Alto Adige, è nuovamente funzionante. Dopo una breve attivazione all’inizio di luglio, ora viene nuovamente richiesto un ticket d’ingresso di 5 € (esenti residenti e… pic.twitter.com/1kHzpa9R2G — Sky tg24 (@SkyTG24) July 28, 2025

Miestni farmári na svojom rozhodnutí trvajú s odôvodnením, že davy turistov jednoducho nemajú rešpekt voči prírode. Už sa viac nedokážu pozerať na kopy odpadkov, ktoré po sebe zanechávajú. Prvýkrát boli turnikety nainštalované ešte v júli. Správa národného parku ich deaktivovala. Po čase však bol systém opäť na svojom mieste a aktívny.

Za vstup pýtajú 5 eur

Majitelia pozemkov sa vyjadrili, že predtým šlo skôr o provokáciu a o volanie o pomoc. Keďže však od vlády ani príslušných úradov žiadna neprišla, zakročili opäť. Na mieste je v súčasnosti osoba, ktorá vyberá 5-eurový poplatok od každého, okrem detí a domácich obyvateľov. Ide údajne o kompenzáciu za škody napáchané turistami.

Do diskusie sa zapojili miestne združenia cestovného ruchu a horskí vodcovia. Mnohí z nich tento krok vlastníkov pozemkov odsúdili. Pýtajú sa, ako by to vyzeralo, keby sa každý majiteľ pozemku rozhodol vyberať poplatky.

Ľudí to rozdelilo na dva tábory

Pri turniketoch preto po novom zamestnanec jednej z organizácií informuje turistov, že poplatky nie sú povinné. Naviguje ich tiež na trasu, ktorá je síce dlhšia, no taktiež sa po nej dostanú k želanému výhľadu. Niektorí sú ale na strane majiteľov a tvrdia, že nadmerný turizmus je vážny problém a je nutné naň nejako upozorniť.

Turisti neraz prechádzajú, často aj na bicykloch, cez lúky, ktoré lemujú trasu, a ničia polia a úrodu skôr, ako poľnohospodári stihnú pozbierať úrodu. Viacerí poukazujú na to, že ľudia súrne potrebujú byť vzdelaní o tom, ako rešpektovať prírodu.