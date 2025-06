TOP 10 najbizarnejších kasín, ktoré naozaj existujú (a kde si zahráte aj pri –10 °C)

Potom je načase pozrieť sa na miesta, kde sa ruleta točí pod zemou, poker sa hrá pri mínusových teplotách a výhľad od stola s blackjackom berie dych. Po svete totiž existujú kasína, ktoré porušujú všetky stereotypy o tom, kde a ako by mal hazad vyzerať.

Oslovili sme preto odborníkov z GameWize, ktorí sa na svojej stránke venujú recenziám online kasín, bonusov a dávajú tipy hráčom. Títo odborníci nám pomohli s výberom 10 najbizarnejších kasín na svete. Tieto kasína skutočne existujú a dokazujú, že svet hazardu je oveľa pestrejší, než ste si kedy mysleli, čo môže byť aj zaujímavý nápad na cestovanie.

1. Desert Cave Hotel Casino – Coober Pedy, Austrália

V austrálskom púštnom mestečku Coober Pedy je tak horúco, že väčšina obyvateľov žije v jaskyniach. A inak to nie je ani s kasínom. Desert Cave Hotel ponúka ubytovanie, bar aj herňu – všetko vytesané v bývalých opálových baniach. Zahrať si automaty v podzemí je zážitok, ktorý pripomína scenár z postapokalyptického filmu. V kombinácii s červenou púšťou vonku a tichom pod zemou ide o jedno z najunikátnejších kasín na planéte.

2. Casino Barrière de Chamonix – Francúzsko

Hazard pod vrcholmi Álp? Presne to ponúka kasíno v srdci Chamonix – malebného horského mestečka pod majestátnym Mont Blancom. Casino Barrière de Chamonix kombinuje eleganciu historickej budovy z 19. storočia s adrenalínom hazardu a atmosférou lyžiarskeho strediska. V zime sem hráči často prichádzajú rovno z lanovky, ešte s omrznutými rukavicami a červenými lícami. Hneď po zjazde z kopca si môžu sadnúť za ruletový stôl alebo si rozdať poker v interiéri, kde sa mieša teplo, drevené obloženie a tlmené svetlo s výhľadom na zasnežené štíty. Je to jedno z mála miest, kde sa môžete potiť z napätia pri hre, a zároveň pred hrou triasť od zimy. Originálne spojenie hôr, hazardu a francúzskeho šarmu.

3. Casino di Venezia – Benátky, Taliansko

Založené v roku 1638, Casino di Venezia je najstaršie fungujúce kasíno na svete. Toto historické kasíno sa nachádza v paláci Ca‘ Vendramin Calergi na brehu Grand Canalu. Návštevníci sa k nemu dostanú tradične – gondolou. Vnútri návštevníkov čakajú mramorové sály, krištáľové lustre a elegantný renesančný štýl. Hrať ruletu pod historickými freskami je zážitok, ktorý spája luxus a minulosť do jedného.

4. Esperanza Base Casino – Antarktída

V odľahlej argentínskej výskumnej stanici Esperanza na Antarktickom polostrove žije niekoľko desiatok vedcov. Počas nekonečných polárnych nocí sa tu stretávajú v spoločenskej miestnosti, ktorú nazývajú „kasíno“. Nejde o klasickú herňu, ale o miesto, kde sa hrajú karty, šach či iné hazardné hry. V podmienkach večného mrazu a ticha má však aj takáto forma hazardu osobitú atmosféru.

5. Sun City Resort Casino – Južná Afrika

Ak by ste si chceli zahrať poker a potom sledovať levy pri západe slnka, potom musíte navštíviť Sun City Resort v Južnej Afrike. Toto kasíno a luxusný rezort sa nachádza v blízkosti národného parku Pilanesberg. Kombinuje sa tu hazard so safari dobrodružstvom v jedinečnom africkom prostredí. Okrem automatov a stolových hier tu nájdete aj golfové ihriská, vodné parky a možnosti na pozorovanie divokej zveri. Je to jedna z mála príležitostí, kde môžete hneď po rulete vyraziť na cestovanie po Afrike.

6. Kasíno v kravíne – Appenzell, Švajčiarsko

Ak pre vás horúca Južná Afrika nie je to pravé, a máte radšej hory, tak v neďalekom Švajčiarsku, počas miestneho festivalu, sa jeden z tradičných kravínov zmenil na plnohodnotné kasíno. Krupiéri mali na sebe ľudové kroje a atmosféru dotvárali zvuky dobytka v pozadí. Hostia si mohli zahrať klasické kasínové hry v prostredí, ktoré bežne patrí kravám a senu. Išlo o jednorazovú, ale nesmierne populárnu udalosť, čo dokazuje, že s trochou kreativity môže byť kasíno úplne všade.

7. Bally’s – Las Vegas, USA

Na mieste, kde dnes stojí kasíno Bally’s, sa v roku 1980 odohrala jedna z najtragickejších udalostí v dejinách Las Vegas. Požiar vtedajšieho MGM Grand pripravil o život 85 ľudí. Hovorí sa, že duchovia obetí sa stále zjavujú hosťom – niektorí tvrdia, že cítia dym alebo počujú zvláštne zvuky. Kasíno síce funguje naplno, no záhadná minulosť mu dodáva mrazivý nádych.

8. Haunted Casino – Goldfield, USA

Goldfield bolo kedysi prosperujúcim mestom, kde sa ťažilo zlato. Dnes je to takmer opustená osada, no jedna z budov – bývalý hotel a kasíno – stále priťahuje pozornosť. Plánovalo sa jeho znovuotvorenie, no napokon sa z neho stalo miesto pre milovníkov paranormálnych javov. Kasíno možno momentálne nefunguje, no jeho duch určite áno.

9. Kangwon Land Casino – Južná Kórea

V krajine, kde sú kasína pre miestnych občanov zakázané, existuje jediná výnimka – Kangwon Land. Nachádza sa v horskom regióne v bývalom baníckom meste. Ide o obrovský komplex s hotelmi, zábavnými centrami a, samozrejme, herňou. Každý deň sem prichádzajú tisíce Kórejčanov, ktorí inde legálne hrať nemôžu. Výsledkom je zvláštna zmes nadšenia, izolácie a melanchólie.

10. King’s Casino – Rozvadov, Česko

Aj naši susedia majú jednu raritu. Rozvadov je malá dedinka na česko-nemeckej hranici s menej ako tisíckou obyvateľov. Napriek tomu je domovom najväčšej pokrovej herne v Európe. King’s Casino hostí najprestížnejšie turnaje vrátane World Series of Poker Europe. Hráči sem lietajú z celého sveta, aby si zahrali vo vidieckom prostredí.