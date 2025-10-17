Toľko kriku pre nič. Na dôležitú zápletku sa v Dunaji, k vašim službám úplne zabudlo, nie je to pritom prvýkrát

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
V minulosti sa už situácia, že si diváci mysleli, že sa na zápletku zabudlo, objavila.

Keďže diváci v súčasnosti sledujú už 11. sériu a nielen zápletky, ale tiež postavy neustále pribúdajú a komplikujú dej, je jasné, že nie vždy sa dá venovať všetkému naraz. Niektoré dejové línie tak musia ísť na chvíľu bokom. Nemalo by sa však stávať, že takéto odsunutie je až nelogické, či dokonca môže kaziť zážitok zo sledovania seriálu.

V minulosti sa už situácia, že si diváci mysleli, že sa na zápletku zabudlo, objavila. Raz sa to stalo po tom, ako sa Anna skrývala pred Walterom a nacistami, aby neskončila v transporte. Napriek tomu si užívala chvíľu normálneho života, keď šla s Viliamom do Tatier. Čo čert nechcel, uvidel ju tam Walter. Ten to však neriešil hneď, a tak sa zdalo, že na to na chvíľu zabudol.

Druhá zdanlivo zabudnutá zápletka tiež súvisela s Klausovou postavou. Ten bol totiž zodpovedný za smrť Petra Kučeru, no po tom, ako sa diváci dozvedeli, že je skutočne mŕtvy, akosi sa to neriešilo. Až v druhej polovici deviatej série sa Klára konečne rozhodla zistiť, čo sa stalo, a nakoniec sama vytiahla zbraň na Waltera v snahe pomstiť sa. Čo sa týka pomsty, Walter sa naopak chcel ešte v minulosti pomstiť Holubcovi za Wolfiho smrť, no na to sa tiež akosi pozabudlo a dej šiel jednoducho ďalej. Mnohí si to teda vysvetlili tak, že nakoniec asi bola pomsta vykonaná v podobe rozvodu s Lenou.

Foto: TV Markíza (press)

Klaus má toho priveľa

V súčasnosti Walter Klaus rieši najmä milostný trojuholník, v ktorom sa ocitol. Astrid je totiž odhodlaná získať ho pre seba, a hoci sa zo začiatku bránil, teraz už odhodil zábrany a opäť raz podviedol Helgu. Navyše má tiež plné ruky práce s tým, že všetci vďaka rádiu vedia, čo sa deje so Židmi, vrátane jeho manželky a švagrinej, ktoré s týmito praktikami, na rozdiel od neho, nesúhlasia.

Táto situácia je skutočne diametrálne odlišná od tej, v ktorej bol Walter na začiatku 11. série. Tá sa začala tak, že sa tešil z nového potomka, zatiaľ čo sa snažil zistiť, kto sa na neho rozhodol spáchať atentát. Holubec mu ponúkol falošných vinníkov, aby sa mu vnútil späť do priazne a tí skončili popravení.

 



 

Príspevok, ktorý zdieľa JAN KOLENIK (@jan_kolenik)

Zatiaľ čo o život prišli nevinní ľudia, Kudlička sa rozhodol netrápiť tým, či budú s Klárou odhalení, a rovno ju požiadal o ruku. Po tom, ako odmietla, si stihol nájsť už niekoho iného. Láska, pre ktorú bol ochotný aj niekoho zastreliť, tak nakoniec skončila. Obaja však majú stále na rukách krv, na ktorú sa, zdá sa, už zabudlo.

„Akoby scenáristi zabudli na to, že Klára a Kudlička spáchali atentát na Waltera. Dali do seriálu Pociskovú, lebo je Tůmova manželka. Dejová línia Kudličku a Pociskovej je zbytočná a Pocisková je totálne zlá herečka,“ skonštatovala diváčka v komentároch. „Odbiehanie od dejovej línie, totálne „kraviny“ tam miešajú. Úplne zbytočne naivné scény,“ súhlasila ďalšia, ktorej sa tiež nepozdáva, ako rýchlo sa Lukáš presunul od Kláry k Adele, akoby vôbec nemal len nedávno v rukách zbraň a riskoval pre ňu všetko.

