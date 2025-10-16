Adam Bardy odhalil, čo mu manželka vyčíta. O bozkávaní hovorí celkom inak, než by ste čakali

Byť hercom, otcom a manželom zároveň nie je jednoduché, no Adam Bardy dokazuje, že sa to dá so skutočnou ľahkosťou a humorom. Slovenský umelec, ktorému sa v šoubiznise darí čoraz viac, zaujal úprimným pohľadom na rodinu, vzťahy aj na to, čo pre neho znamená romantika.
Pre Fun rádio prezradil, že aj keď sa na obrazovke často objavuje ako neodolateľný romantik, v súkromí je jeho vnímanie lásky a gest úplne iné. So svojou manželkou Bibiánou vychovávajú tri deti a rodinu stavia na prvé miesto. Hoci si svoje súkromie zvyčajne stráži, tentoraz z neho poodhalil kúsok a úprimne prehovoril o tom, čo preňho znamená rodina a láska.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
O bozku, ktorý musí mať význam
Herec sa so smiechom priznal, že v ich vzťahu niekedy chýba niečo, čo by mnohí považovali za bežnú súčasť partnerského života – bozkávanie.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Ona mi totiž vyčíta, že sa málo bozkávame. Ale na moju obranu poviem, že pre mňa je bozkávanie príliš senzoricky zaujímavé, to sa nemá robiť len tak. Keď sa už pustíme do reálneho bozkávania, tak to nesmie skončiť pri bozkávaní. To nie je, že budeme sa bozkávať, potom sa dáme od seba preč a pôjdeme do práce. Ahoj, idem do práce – je pusa,“ povedal so smiechom.
