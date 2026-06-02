Ruskí miliardári otvorili peňaženky: Putin dostal nečakanú finančnú injekciu, oligarchovia mu poslali miliardy rubľov

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Putin požiadal najbohatších Rusov o obrovské sumy peňazí.

Niektorí z najbohatších ruských podnikateľov dobrovoľne presunuli do štátnej pokladnice približne 220 miliárd rubľov (tri miliardy dolárov), uviedol v pondelok ruský ekonomický týždenník Expert. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times.

Anonymný federálny úradník pre Expert povedal, že podľa očakávaní by to do konca fiškálneho roka mohlo byť asi 300 miliárd rubľov (4,1 miliardy dolárov). Ruský prezident Vladimir Putin požiadal pozvaných oligarchov na stretnutí v Kremli 26. marca, aby prispeli do rozpočtu krajiny v rámci snahy stabilizovať štátne financie v čase pokračujúcej invázie na Ukrajinu.

Peniaze mali tiecť cez schránkové firmy

„Jeden z účastníkov stretnutia povedal, že sa domnieva, že štátu musia poskytnúť určitú veľmi veľkú sumu peňazí. Bolo to rozhodnutie jeho rodiny,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Podnikateľa nemenoval. Zdroj blízky jednému z účastníkov pre Expert povedal, že touto osobou bol Sulejman Kerimov. Podľa zdrojov The Financial Times prisľúbil 100 miliárd rubľov a k príspevku sa údajne zaviazal aj magnát Oleg Deripaska.

Foto: SITA/AP

Týždenník Expert uviedol, že podnikatelia smerujú svoje peniaze ruskej vláde prostredníctvom schránkových spoločností a korporátnych nadácií postupne v nižších sumách. Zástupcovia Sulejmana Kerimova, Vladimira Potanina, Olega Deripasku, ministerstva financií ani štátnej pokladnice na otázky týždenníka Expert nereagovali.

Výdavky na vojnu vytvárajú tlak na rozpočet

Podľa vládneho portálu „Elektronický rozpočet“ predstavovala k 27. máju celková suma bezodplatných platieb do štátnej pokladnice od mimovládnych organizácií 220 miliárd rubľov. Zákon o rozpočte predpokladal, že príjmy tohto typu za celý rok 2026 dosiahnu 1,7 miliardy rubľov.

Analytici pre časopis uviedli, že to môže pokryť asi 15 percent prudko rastúceho rozpočtového deficitu. Deficit od januára do apríla dosiahol v prepočte 79,7 miliardy dolárov (2,5 percenta HDP), čím v predstihu prekonal pôvodný celoročný plán vlády 52 miliárd dolárov.

Agentúra Bloomberg v pondelok informovala, že predstavitelia ruského ministerstva financií a centrálnej banky nedávno varovali Putina, že nadmerné výdavky na vojnu vytvárajú trvalú dieru v rozpočte.

