Mysleli si, že na túto zápletku sa zabudlo, no mýlili sa. Na rozuzlenie si ale diváci Dunaja, k vašim službám počkajú

V Dunaji, k vašim službám nikto nie je v bezpečí. Na vlastnej koži to zažili hádam už všetky postavy a najnovšie to zisťuje aj rodina Klausovcov. Popritom, ako riešia vlastné problémy, sa však vedome i nevedome zamotávajú do ďalších, či už ide o mladého Thomasa alebo rodinu Urbanovcov.

Moment, pri ktorom sa všetkým zatajil dych, sa zopakoval. Nie je to tak dávno, ako diváci sledovali nebezpečný krok rodiny Urbanovcov, keď sa Magda rozhodla na výlete do Tatier, určeného pre manželov, prenechať svoje miesto Anne. Ona sa zatiaľ skrývala spolu so svojou láskou – Lackom. Hoci sa to zdalo ako dokonalý plán, stala sa vec, s ktorou nikto z nich nepočítal – Annu v Tatrách uvidel Walter Klaus.

Na zápletku sa nezabudlo a moment sa zopakoval

Nie je to tak dávno, čo Walter zbadal Annu v Tatrách, no potom sa na to akosi pozabudlo. Ona sa vrátila v pokoji domov a tento pokoj nenarušil nikto z Klausovcov, až Tereza, ktorá si vďaka zákazníčke v obchodnom dome uvedomila, že sa miestnosť v byte Urbanovcov zmenšila. Najprv s touto informáciou šla za Kováčom, ako veliteľom gardistov, keďže nečakala, že Annu varuje. Vďaka tomu sa jej podarilo ujsť a ostať skrytá. Aspoň si to teda myslela, kým sa moment spred pár týždňov nezopakoval a jej pohľad sa stretol s Walterovým.

Anna sa objavila v závere utorkovej epizódy a hoci jej viditeľne prebehol mráz po chrbte, keď zbadala, že si získala Walterovu pozornosť, diváci si myslia, že sa nemusí obávať, keďže Walter má v súčasnosti príliš veľa starostí s dcérou a nemá časť riešiť nejakú utečenku.

„Myslím, že ju nechá ísť. Nejaký prerod sa deje v tej jeho esesáckej hlave,“ zhodnotila diváčka v komentároch. „Asi ju nechá tak. Sám vidí a uvedomí si, čo sa deje s jeho dcérou,“ súhlasila ďalšia. „Určite ju nechá odísť, lebo má sám problém so svojou dcérkou a pochopil, čo je to strach a musel vyhľadať pomoc u doktora Raueho. Už nemala pútať na seba pozornosť, ale rýchlo naskočiť do vlaku,“ skonštatovala tretia. Iná zas pripomenula: „Veď ju už videl v Tatrách a nič neurobil.“

Dokonca padla aj zaujímavá teória, ktorú by rozhodne nik nečakal: „Ja si myslím, že jej pomôže a dá jej svoju dcéru, kým sa to vyrieši.“

O osude Anny veľa neprezrádzajú ani popisy k ďalším epizódam. Ako sa píše na portáli ČSFD, v pätnástej štvrtkovej epizóde sa má Anna objaviť na mieste, kde ju nikto nečakal. Keďže návrat domov či odvedenie Walterom by sa dalo jednoducho predpokladať, zdá sa, že sa nestane ani jedna z možností a Annin osud sa ešte skomplikuje.

Popis k šestnástej epizóde síce Annu nespomína, no hovorí o tom, že Vilma sa dozvie niečo, čo jej zlomí srdce a Lena sa rozhodne hrať rafinovanú hru. Obe informácie by sa pritom mohli týkať Anny, keďže Vilma je jej blízka priateľka a v minulosti jej pomáhala skrývať sa a Lena sa tiež podieľala na pláne na jej záchranu. Dokonca sa jej kedysi ľudia z odboja pýtali, či sa jej nepodarí presvedčiť Klausa, keďže je jej švagor.

Navyše je tu stále otázka pomoci židovským deťom a spolu s nimi by mohli zachrániť aj Annu. Čo sa však skutočne udeje, ukáže len čas.