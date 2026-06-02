Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií rozdával pokuty: Sankciám čelia regionálni politici. Rieši aj Ferenčákovú „pôžičku“

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter a primátor Banskej Bystrice Ján Nosko majú pre neúplné majetkové priznanie zaplatiť pokutu vo výške ich troch mesačných platov. Rozhodli o tom členovia Výboru Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií na utorkovom zasadnutí.
Pre TASR to potvrdila šéfka výboru Veronika Remišová (Slovensko – Za ľudí). Výbor zároveň rozhodol o začatí ďalších konaní voči nezaradenému poslancovi Jánovi Ferenčákovi. Týka sa to jeho výrokov o poskytnutí pôžičky tretej osobe, čím vznikla pohľadávka, ktorú však nemal uvedenú v majetkovom priznaní. Prvé konanie výbor otvoril ešte v apríli, teraz otvoril konania aj za ďalšie roky. „Týkalo sa to viacerých rokov,“ ozrejmila Remišová.
Vznikla aj pracovná skupina
Pri výbore pre nezlučiteľnosť funkcií bola zároveň vytvorená pracovná skupina zo zástupcov koalície aj opozície. Tá bude mať za cieľ riešiť problémy aplikačnej praxe ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. „Vítam snahu opozičných aj koaličných poslancov zlepšiť ústavný zákon o ochrane verejného záujmu, odstrániť niektoré nejasnosti a prispieť k tomu, aby sa kontrola majetkových priznaní politikov zefektívnila. Verejná kontrola politikov je kľúčová pri prevencii podvodov a korupcie v politike,“ dodala Remišová.
Lunter aj Nosko hovoria o nedopatrení
Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) predpokladá, že nedopatrením neuviedol funkcie v spoločnosti BBSK, ktoré mu vyplývajú z titulu funkcie predsedu samosprávneho kraja. „Nepoberám za ne žiadny príjem. Maximálnu výšku pokuty, akú sa za to rozhodol výbor použiť, komentovať nebudem. Žiadne oficiálne vyrozumenie a odôvodnenie tohto rozhodnutia som zatiaľ nedostal,“ uviedol Lunter v reakcii pre TASR.
Primátor Banskej Bystrice predpokladá, že nedopatrením neuviedol svoju funkciu konateľa v spoločnosti Dom kultúry, ktorá mu vyplýva z titulu funkcie primátora mesta. „Keďže informácia o mojej funkcii konateľa v právnickej osobe Dom kultúry s. r. o. je verejne dostupná a počas celého obdobia výkonu tejto funkcie mi nebola vyplatená žiadna odmena, myslím si, že z mojej strany nedošlo k takému konaniu, ktoré by zakladalo porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona,“ vyhlásil pre TASR Nosko.
Maximálnu výšku pokuty, akú sa za to rozhodol výbor udeliť, momentálne komentovať nebude. „Žiadne oficiálne vyrozumenie a odôvodnenie tohto rozhodnutia mi doposiaľ nebolo doručené. Počkám si na oficiálne rozhodnutie a následne budem reagovať,“ poznamenal primátor.
