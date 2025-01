Diváci sa obávajú, že sa opäť zabudlo na dôležitú zápletku v Dunaji, k vašim službám. Všetko je však inak

Dunaj, k vašim službám beží na obrazovkách už s deviatou sériou. Dokopy sa tak odvysielalo viac ako 160 epizód a nespočetne zápletiek. Jednoducho sa tak môže stať, že sa nejaká na čas odstaví na druhú koľaj, alebo, ako sa boja diváci, sa na dôležitý detail v deji zabudne.

Článok pokračuje pod videom ↓

Nie je to tak dávno, ako mali diváci Dunaja, k vašim službám rovnaké obavy. V tom čase diskutovali o tom, že sa zabudla vyriešiť smrť Petra Kučeru, ako sme vás informovali v článku. Krátko nato sa však seriál opäť k tejto zápletke vrátil a Klára sa rozhodla zistiť, kto je za Petrovu smrť zodpovedný. Zdalo sa tak, že na to jednoducho v ôsmej sérii nebolo dostatok priestoru, no to sa zmenilo so začiatkom deviatej.

Všetko je inak

Teraz sa opäť ozvali nespokojní diváci, ktorí si myslia, že sa dej seriálu nezameriava na to dôležité. „A ešte by ma zaujímalo, kde je tá Klausova pomsta voči Holubcovi. Však vie, že v podstate kvôli nemu prišiel o brata,“ objavil sa komentár pod príspevkom televízie.

„Na to sa už evidentne v seriáli zabudlo, mám taký pocit,“ reaguje na to ďalšia diváčka. Následne prišli ďalšie dohady aj pokusy o odpoveď. „Čo keď Lukášovi dal tip Klaus, aby kúpil Dunaj? Aby ho vyfúkol Holubcovi?“ navrhla iná diváčka. Tretia si zas myslí, že už bola pomsta vykonaná, a to v tejto podobe: „Zdá sa mi, že rozvod s Lenou bola pomsta pre Holubca.“

Nezdá sa však, že by Holubca mrzelo, že sa Lena už v seriáli nenachádza. Čo mu je však proti srsti, je zdieľanie Dunaja s mladým podnikateľom Lukášom. Ten mu vyfúkol podiel v Dunaji skôr, než ho stihol Holubec odkúpiť. Dalo by sa tak rozmýšľať, že to Klaus vzal ako dostatočné ublíženie Holubcovi, obzvlášť, keď bol nadšený z toho, že Holubec zradil Kučerovcov. Neskôr navyše spolu sedeli v kabarete a tak sa skutočne zdá, že už Klaus nejde Holubcovi po krku.