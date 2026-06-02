Vrásky nie sú zlé: Daniela Peštová prezradila svoj tajný recept ženám, ktoré sa boja starnutia a plastík

Krása sa rokmi nemení len navonok, ale aj v tom, ako ju človek vníma sám na sebe. S pribúdajúcim vekom často prichádza väčší pokoj, nadhľad a schopnosť rozlíšiť, čo je pre človeka naozaj dôležité.
Modelka Daniela Peštová, dlhoročná partnerka úspešného speváka a čoskoro opäť aj porotcu SuperStar Paľa Haberu, pre Super.cz prezradila, ako dnes vníma krásu, prirodzené starnutie aj tlak na dokonalý vzhľad. Napriek tomu, že sa roky pohybuje vo svete módy, na estetické zákroky sa pozerá s veľkým nadhľadom a prirodzenosť je pre ňu stále dôležitejšia než snaha zastaviť čas za každú cenu.
Práce má stále dosť
Daniela Peštová patrí medzi ženy, ktoré aj po rokoch pôsobia mimoriadne prirodzene a elegantne. Pracovné tempo ju neopustilo ani dnes a stále sa venuje projektom, na ktoré sa teší.
„Fotila som krásny editoriál, na ktorý sa teším. Stále sa držím pracovného tempa. Na to, koľko mám rokov, sa nemôžem sťažovať,“ prezradila Daniela Peštová.
Vek pre ňu nie je prekážkou, ale prirodzenou súčasťou života. Aj po rokoch ukazuje, že sa dá fungovať aktívne, spokojne a bez zbytočného tlaku na dokonalosť.
